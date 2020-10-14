تعديل وزاري في نيبال لمواجهة كورونا

أعلنت رئيسة نيبال بيديا ديفي بانداري اليوم الأربعاء عن تعديل وزاري، في خطوة يتوقع لها أن تضخ دماء جديدا في دماء الحكومة في مواجهة المهمة الشاقة لاحتواء عدد حالات الإصابة المتزايدة بفيروس كورونا في البلاد.وبناء على توصية من الحكومة، جلبت بانداري ثلاثة وجوه جديدة إلى حكومة رئيس الوزراء كيه بي شارما أولي.وتم تعيين الأمين العام للحزب الشيوعي النيبالي الحاكم، بيشنو براساد بوديل، وزيرا للمالية، وهي حقيبة رئيسية شاغرة منذ الشهر الماضي، وفقا لبيان صحفي صادر عن مكتب رئيسة البلاد.كما تم تعيين كريشنا جوبال شريسا وزيرا للتنمية الحضرية، وليلاناث شريسا وزيرا للمرأة والطفل وكبار السن.