الأكاديمية الوطنية للتدريب تستقبل رئيس هيئة قضايا الدولة

استقبلت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، المستشار الدكتور أبوبكر الصديق عامر، رئيس هيئة قضايا الدولة، الأربعاء بمقر الأكاديمية؛ لبحث سبل التعاون بين الجهتين؛ ومتابعة سير برنامج تدريب مستشاري الهيئة.وقالت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية، إن هيئة قضايا الدولة لها مكانة خاصة؛ حيث كان أول برنامج تكليف للأكاديمية الوطنية هو المقدم للمرشحين للعمل بالهيئة في يوليو 2018 وقد تم تعيينهم جميعًا بعد اتمامهم التدريب.وأعرب المستشار أبوبكر الصديق عن سعادته بالتعاون المستمر مع الأكاديمية الوطنية، وقال إن نظام العمل بالأكاديمية يتسم بالجدية الحقيقية، وتحدث عن مدى احتياج الهيئة لمثل هذه البرامج فـ للهيئة 54 فرعًا على مستوى المحافظات ولكل فرع سلطات رئيس الهيئة؛ لذلك وجب وجود دورات خاصة لتدريب وتأهيل القيادات.وبينت رشا أن التعليم عن بعد كان أحد المشاريع المخططة بالأكاديمية، لكنه بدأ قبل موعده بستة أشهر بسبب ظروف جائحة كورونا، ولاقى ذلك رد فعل إيجابي من المُتدربين، ولمُساعدة المتدربين على تلقي التدريب في أفضل صورة ممكنة تم إرسال وحدات لتدعيم الإنترنت في محيط المتدرب، فضلًا عن تواجد الفنيين بصفة دائمة لتقديم المساعدة، وكذلك يسبق أي تدريب عرض فيلم تعريفي عن كيفية التعامل مع المنصة وتلقي المحاضرة.وقام المدير التنفيذي للأكاديمية بصحبة أبوبكر الصديق بتفقد المجموعات التدريبية للدفعة الأولى من برنامج تدريب مستشاري الهيئة وهم 78 عضوًا يشغلون الآن، منصب وكيل أول ومرشحين لمنصب نائب رئيس الهيئة، قائلًا لهم: "أنتم خيرة شباب مصر، وكل فرد منكم دولة كاملة ووجودكم هنا للاستزادة من ثقافة الحياة ولمُلاحقة التطور والحداثة، فالهدف الرئيسي من هذا التدريب هو خلق قادة تجري في عروق الهيئة لتستمر دائمًا شابةً وقوية".