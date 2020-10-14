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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«G20» تمدد مهلة تسديد ديون الدول الفقيرة 6 أشهر

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 07:22 م
دول مجموعة العشرين
دول مجموعة العشرين
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أعلنت دول مجموعة العشرين الأربعاء تمديد مبادرة تعليق سداد خدمة ديون أفقر دول العالم لمدة ستة أشهر إضافية، حتى يونيو 2021.

وقالت المجموعة في "تويتر": "وافق وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية للمجموعة في اجتماعهم قبل قليل على تمديد مبادرة مجموعة العشرين لتعليق مدفوعات خدمة الدين لفترة 6 أشهر إضافية تمتد حتى نهاية (حزيران) يونيو 2021، وذلك بهدف دعم الدول الأكثر فقرًا في مكافحة جائحة كوفيد-19".

وعقد وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في مجموعة العشرين، اليوم الأربعاء، محادثات تهدف إلى تحفيز مسار التعافي العالمي من الركود الناجم عن فيروس كورونا المستجدّ، وإمكانية تمديد إعفاء البلدان الفقيرة المتضررة.

وذكر البنك الدولي، الإثنين، أنّ ديون الدول الـ73 الأفقر في العالم نمت بنسبة 9.5% العام الماضي إلى مستوى قياسي بلغ 744 مليار دولار، ما يظهر حاجة ملحّة للدائنين والمقترضين على حدّ سواء للتعاون لدرء المخاطر المتزايدة لأزمات الديون السيادية.

وبلغ عبء الديون المستحقة على الدول للدائنين الحكوميين، ومعظمها من دول مجموعة العشرين، 178 مليار دولار العام الماضي، وفقًا لتقرير البنك الدولي.

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