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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

معلمة من ذوى الهمم بالأقصر تشارك في تنظيف مدرستها استعدادًا للعام الجديد (صور)

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 08:28 م
معلمة من ذوى الهمم
معلمة من ذوى الهمم
هدى الأمير
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قامت إخصائية تكنولوجيا التعليم من ذوى الاحتياجات الخاصة بمدرسة أبو بكر الصديق بأرمنت غرب الأقصر، بالمشاركة في أعمال نظافة مدرستها التي تعمل بها، ووقفت جنبا إلى جنب مع زملائها، وذلك استعدادًا لاستقبال العام الدراسى الجديد الأسبوع المقبل.

فى ظل الظروف التى تمر بها المعلمة فاطمة أحمد مكى، لم تمنعها إعاقتها من العمل والاستسلام حيث تجلس على الكرسى المتحرك تحمل أسلاك "الباور"  تنظف الحجرة من الأتربة، ومن ثم تحمل كذلك المقاعد وتعمل على ترتيبها حتى تكون على أتم الاستعداد لاستقبال طلبة العام الجديد. 

ونال تصرف المعلمة العديد من الإشادات والاستحسان من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" ووصفه البعض بأنه عمل يؤكد على أن الإعاقة ليست إعاقة جسد ولكنها إعاقة فكر.

وأبرز تصرف المعلمة بأن كل معاق قادر على تحقيق الإنجازات والوصول إلى الطموح والأهداف والغايات من أجل رفعة الوطن والكيان التابع له. 

جاء ذلك تأكيدا على غرس عدة مفاهيم للقيم الأخلاقية، والنظافة والارتقاء بالعمل الإنسانى في نفوس أجيال المستقبل. 

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