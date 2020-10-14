«العربية للديمقراطية».. ذراع «الشيخة موزة» المشبوه لتخريب دول المنطقة

قصة نشأة المؤسسة العربية

المشاركون في المنظمة

دعم أمريكي غير مسبوق للمنظمة

منظمة موزة تحاول اختراق مصر

تحالف الشر بين فريدوم هاوس ومنظمة موزة

"المؤسسة العربية للديمقراطية" كلمة السر في تحركات موزة بنت ناصر المسند والدة الأمير القطري تميم بن حمد، بالمنطقة العربية للترويج لأهداف ومطامع الدوحة الخبيثة لتدمير الدول العربية وإعداد كوادر تابعة لهم لتنفيذ أجنداتهم.أعلنت الدوحة في 27 مايو 2007، عن إطلاق المؤسسة العربية للديمقراطية برعاية وقيادة موزة زوجة الأمير السابق حمد بن خليفة، مروجين للمؤسسة على أنها مجرد منظمة مدنية عربية دولية مستقلة للدعوة للديمقراطية كثقافة، وطريقة حياة وكنظام أمثل للحكم الصالح، واختيرت الدوحة مقرا للمؤسسة وأن تكون موزة رئيسة مجلس أمناء المؤسسة.كان من بين أهداف المؤسسة دعم من أسمتهم بالهيئات والنشطاء العاملين في هذا المجال ماديا ومعنويا، وتفعيل واستحداث كل القنوات السلمية الممكنة، وتعبئة كل الموارد البشرية والمالية المتاحة محليا وإقليميا ودوليا.كما ذكرت المؤسسة إنها ستعمل على إقرار وسائل من شأنها نشر وتعميق وعي المواطن بحقوقه المشروعة وتمسكه بها، واتباع جميع الوسائل والأساليب التي تتوافق مع أهدافها وعدم الانحياز مع أي نظام عربي.وضمت المؤسسة العربية بقيادة موزة العديد من العناصر المثيرة في مجلس الأمناء الذي يتولى رسم سياسات المنظمة وعددهم 15 عضوا، من بينهم خالد بن محمد العطية وزير الدفاع القطري الحالي، والمصري سعد الدين إبراهيم، والنائب السابق في الكنيست الإسرائيلي عزمي بشارة، والتونسي محسن مرزوق والذي شغل منصب أمين عام المؤسسة وسبقه في ذلك علي صميخ المري.وإلى جانب ذلك ضمت المنظمة شخصيات من تونس والمغرب والكويت والبحرين وموريتانيا والسودان ولبنان، ولم تكتف بشخصيات عربية مشبوهة في الأساس بل ضمت قيادات في مجلس الأمناء من دول أجنبية مثل كندا وألمانيا وإيطاليا وأيرلندا.اللافت للنظر إلى أنه منذ الأيام الأولى الأولى لتأسيس المؤسسة العربية للديموقراطية، رحبت الولايات المتحدة بإنشائها مثمنة الخطوة التي قامت بها موزة بنت ناصر المسند.وذكرت السفارة الأمريكية في الدوحة في بيان وقتها إن تركيز هذه المؤسسة على الالتزام بترويج الديمقراطية وتساوي الفرص عبر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تكون تجاوبت مع حاجة ملحة للإصلاح الديمقراطي في العالم العربي.وشددت واشنطن على دعمها للمؤسسة ومن أسمتهم الإصلاحيين والذين يعملون علي بناء منطقة أكثر ديمقراطية وأكثر رفاهية، معتبرة إن إنشاء هذه المؤسسة يمثل الالتزام المتنامي تجاه نشر الديمقراطية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.ومع مطلع عام 2011، كثفت المنظمة القطرية مساعيها للوجود في مصر، ففي شهر يوليو 2011، نظمت بالشراكة مع مؤسسة تسمى ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، دورة تدريبية على التخطيط الاستراتيجى للقيادات الشابة في القاهرة.وقال التونسي محسن مرزوق، الأمين العام للمؤسسة العربية وقتها إن الدورة تأتى فى إطار كيفية الاستفادة من دور المجتمع المدنى ومنظماته المختلفة فى دفع عملية التحول الديمقراطى، خصوصا فى ضوء المرحلة الانتقالية الهامة التى تشهدها مصر وقتها على حد قوله.واعترف مرزوق وقتها بالمساعي المشبوهة للمنظمة، قائلا إن الدورة جاءت في ظل الرؤى المختلفة وقتها في مصر حول وضع دستور أولا أم إجراء الانتخابات.كما اعترف مزروق أن الدورة جاءت أيضا لبناء قدرات من أسماهم القيادات السياسية الشابة، وقيادات المجتمع المدنى التي تتصدى للاستبداد والدكتاتورية وتسعى إلى الحرية وبناء الديمقراطية على حد زعمه.وفي سياق متصل، خلقت موزة بن ناصر منذ البداية تحالفا مع المنظمة الأمريكية المشبوهة فريدوم هاوس أو كما تعرف باسم "بيت الحرية الأمريكي"، وتولى القيام بهذا الأمر بشكل كبير التونسي محسن مرزوق الذي شغل منصب الأمين العام للمؤسسة العربية ومديرها التنفيذي والذي كان يرأس أيضا "مركز الكواكبى للتحولات الديمقراطية" المشبوه والتابع لقطر أيضا.ولعب محسن مرزوق دورا قذرا في هذا الأمر فقد كان ذراع موزة في هذا الأمر، وكان أيضا المدير الإقليمى لبرامج مؤسسة "فريدوم هاوس" في منطقة شمال أفريقيا.وكان من بين أهداف المؤسسات الثلاث التي تولى مرزوق التنسيق بينهم بتوجيه من موزة تدريب من يسمون بالمديرين فى مجال التحرك المدنى واستراتيجيات العمل السلمى وإدارة المعرفة فى المنطقة العربية لتطوير مهارات قادة المجتمع المدنى الشبان والناشطين بالمنطقة العربية فى استعمال تقنيات التحرك المدنى، بزعم تسهيل عملية التحول نحو مجتمعات أكثر احترامًا لحقوق الإنسان ومبادئ الديمقراطية، وذلك في إشارة إلى التحركات التي قامت بها قطر منذ 2011.