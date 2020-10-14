قرجيزستان تعين رئيس وزراء جديدًا بعد الاضطرابات

بعد الاستيلاء على السلطة، تم تعيين زعيم المعارضة في قيرجيزستان صادر زاباروف رسميا رئيسا جديدا للوزراء في البلاد اليوم الأربعاء، بموجب مرسوم وقعه الرئيس سورونباي جينبيكوف، حسبما أكد مكتبه في بيشكيك.وجدد زاباروف دعوته للرئيس بالتنحي، ونقلت وسائل إعلام محلية عنه قوله "سأستمر في الإصرار على الاستقالة التي أعلن عنها".وبينما لم يشر جينبيكوف إلى أنه يخطط للاستقالة في المستقبل القريب، لم يستبعد المراقبون ذلك.وأطلق أنصار زاباروف سراحه من السجن الأسبوع الماضي، في أعقاب اضطرابات عنيفة وقعت بعد الانتخابات في أوائل أكتوبر التي أسفرت عن فوز مرشحين تربطهم صلات بالرئيس الحالي.ووصف مراقبون الانتخابات بأنها غير نزيهة وبعد فترة وجيزة اقتحم محتجون مبان حكومية في العاصمة.وأصيب المئات خلال الاضطرابات وأعلنت السلطة الانتخابية بطلان الانتخابات، وقال مراقبون دوليون إن الانتخابات شابتها مزاعم بشراء أصوات.وانتخب البرلمان زاباروف الأسبوع الماضي رئيسًا للوزراء، لكن الرئيس لم يعترف بالتصويت، قائلا إن جلسة البرلمان لم تكن مكتملة النصاب.