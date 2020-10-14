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الأربعاء 14 أكتوبر 2020 الموافق 27 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ويلز تحظر الدخول في مناطق انتشار كورونا

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 07:20 م
مارك دراكفورد
مارك دراكفورد
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أعلن رئيس وزراء "ويلز" مارك دراكفورد، حظر دخول أي ممن يعيشون في مناطق بها انتشار واسع لفيروس "كورونا" المستجد بأنحاء المملكة المتحدة إلى ويلز.

وذكرت قناة "سكاي نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية، أن القرار يسري على إنجلترا وأسكتلندا وشمال أيرلندا ويفعل بدءا من الجمعة المقبلة في السادسة مساء بالتوقيت المحلي.

وأكد دراكفورد على عزمه الإبقاء على "ويلز" آمنة، مشيرا إلى أن انتشار الفيروس يتركز بالمناطق الحضرية وينتقل إلى المناطق الأقل في عدد السكان بسبب سفر الأفراد بشكل رئيسي، وأن القرار يهدف إلى منع انتشار الفيروس في ويلز وجميع أرجاء المملكة المتحدة.

وسجلت المملكة المتحدة اليوم ما يزيد على 19 ألف حالة إصابة بفيروس "كورونا" المستجد إلى جانب 137 حالة وفاة جديدة.

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