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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

زلزال بقوة 4.2 ريختر يضرب هرمزكان الإيرانية

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 07:12 م
زلزال
زلزال
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ضرب زلزال اليوم الأربعاء، بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر مناطق في محافظة "هرمزكان" جنوب إيران، دون أنباء عن وقوع أضرار.

وأفاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران بأن الزلزال وقع في عمق 20 كم من سطح الأرض على بعد 23 كم من مدينة بستك و24 كم من مدينة كوخرد و42 كم من مدينة جناح بمحافظة هرمزكان جنوب إيران، وفقا لما نقلته وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء.

ولم ترد حتى الآن أي تقاریر عن وقوع أضرار جراء هذا الزلزال.

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