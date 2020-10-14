ميركل تطالب الولايات ببذل جهد مشترك لمكافحة كورونا

طالبت المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل الولايات ببذل جهد مشترك من أجل مكافحة وباء كورونا.ونقل مشاركون في الاجتماع التشاوري الذي عقدته ميركل مع رؤساء حكومات الولايات اليوم الأربعاء لبحث تطورات تفشي الوباء، عن المستشارة قولها: "هل نريد أن نأخذ خطوة شجاعة، أم أن نلتقي مرة أخرى أسبوعا بعد أسبوع، كما كان الحال في الربيع".كان شتيفن زايبرت، المتحدث باسم الحكومة الألمانية، أعلن قبل اللقاء أن المفاوضات يمكن أن تكون صعبة للغاية ولم يستبعد أن تنتهي هذه المشاورات دون الاتفاق على نهج موحد في مواجهة الوباء.وخلال المؤتمر المنعقد بديوان المستشارية، تتصارع الولايات مع الحكومة الاتحادية من أجل التوصل إلى نهج أكثر توحدا في مكافحة الجائحة في الخريف الحالي والشتاء المقبل.كانت أعداد الإصابات الجديدة في الكثير من المناطق في ألمانيا، وبينها العديد من المدن الكبيرة، عادت إلى الارتفاع بشدة في الفترة الأخيرة، وهناك بعض المناطق المهددة بحدوث زيادة أُسِّيَة في عدد الإصابات، وهو الأمر الذي قد يؤدي في أسوأ الحالات إلى استحالة تتبع حالات العدوى.وبحسب ما نقل المشاركون أيضا، فقد حث ماركوس زودر، رئيس حكومة بافاريا، زملاءه إلى تصرف سريع وموحد بصورة أكبر، وقال إن السؤال هو ما إذا كان سيتم التحرك الآن في الوقت المناسب، "وإلا فإننا سنعاود الجلوس هنا مرة أخرى في غضون عشرة أيام"، وحذر من أن الأزمة إذا انطلقت " فإنها ستسير بسرعة شديدة، وسنعود مرة أخرى إلى منحنى القفز".