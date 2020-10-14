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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

بيع نسخة نادرة لمسرحيات شكسبير بـ9.9 مليون دولار

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 07:20 م
دار كريستيز للمزادات
دار كريستيز للمزادات
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قالت دار كريستيز للمزادات في نيويورك إن كتابا نادرا يجمع الأعمال المسرحية للكاتب وليام شكسبير ويعود لعام 1623 بيع اليوم الأربعاء في مزاد بمبلغ قياسي بلغ 9.9 مليون دولار.

والكتاب المعروف عالميا باسم (المطوية الأولى) يضم مسرحيات شكسبير البالغ عددها 36 مسرحية.

وهذه واحدة من ست نسخ كاملة معروف أنها بحيازة أشخاص أو مؤسسات خاصة وكانت التوقعات تشير إلى أنها ستباع بسعر يتراوح بين أربعة وستة ملايين دولار.

ولم تعرف بعد هوية مشتري النسخة النادرة.

وأشارت دار المزادات إلى أن الثمن القياسي السابق لنسخة من أعمال شكسبير بلغ نحو 6.2 مليون دولار في 2001.

ولولا هذه المطوية، التي جمعها أصدقاء للكاتب والشاعر الانجليزي بعد وفاته بسبع سنوات، لما كانت نحو 18 مسرحية، منها (ماكبث) و(العاصفة) و(كما تشاء)، ستُنشر أو ترى النور.

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