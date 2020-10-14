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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«المشاركة حق».. شباب الأحزاب تحث المواطنين على المشاركة بانتخابات النواب (فيديو)

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 06:56 م
شباب الأحزاب
شباب الأحزاب
إسلام نصير - محمد الشريف
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نشرت الصفحة الرسمية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فيديو ترويجي لتوعية المواطنين بحقهم في المشاركة السياسية، ودعوة الناخبين للتصويت فى انتخابات مجلس النواب المقبلة، تحت شعار "المشاركة حق.. المشاركة واجب.. خلي صوتك دايما".

يأتى ضمن الاستعدادات للانتخابات المقبلة والتى ستنطلق المرحلة الأولى منها في الداخل يومي 24 و25 أكتوبر الحالي في 14 محافظة هي: "الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح، أسيوط، سوهاج، الوادي الجديد، قنا، والأقصر".

وتضمن مقطع الفيديو عددا من الرسائل عبر نواب وأعضاء التنسيقية، منها أن البرلمان المصري شاهد على براعة المصريين وقدرتهم على بناء دولة قوية أرست قواعد الحكم والديمقراطية والبنية التشريعية، وكذا أنه في 2015 نزل ملايين المصريين وقالوا كلمتهم وانتخبوا مجلس نواب".

كما شمل الفيديو، السمات الجديدة التي يتميز بها مجلس النواب المقبل، حيث إنه لأول مرة في التاريخ ينص يخصص 25% من المقاعد للمرأة لضمان مشاركة المرأة بالقوانين والرقابة على أداء الحكومة"، كما طالبوا جميع المواطنين بضرورة النزول للإدلاء بأصواتهم الانتخابية تحت شعار "مضيعش حقك وانزل اختار اللي يمثلك.. انزل وشارك في بناء دولة قوية قدرت تذهل العالم".

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