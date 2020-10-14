سيدات قرى الأقصر يستقبلن مرشحة للنواب بـ«الزغاريد» (صور)

حرصت سيدات قرية البغدادي جنوب محافظة الأقصر، على الظهور في المشهد السياسي والتعبير عن آرائهم من خلال الإعلان عن تأييدهم لإحدى المرشحات واستقبالها بالزغاريد، والتقاط صور السيلفي.وقالت سعدية محمد إحدى سيدات قرية البغدادي في الأقصر، إن السيدات في صعيد مصر بات لديهن القدر الكافي من الوعي السياسي، لاختيار المرشح الذي يمثلهم، وباتوا يدركن أهمية المشاركة السياسية من خلال الإدلاء بأصواتهن بالصندوق الانتخابي.وأضافت أن سيدات القرية حرصن على استقبال مرشحة القائمة الوطنية أماني الشعولي بالزغاريد، وذلك للتعبير عن تأييدها ودعمها، كما قمن البعض بالتقاط صور السيلفي معها، وذلك لتسجيل دور المرأة الصعيدية في تلك المرحلة السياسية الفارقة في تاريخ مصر.من جانبها أكدت المرشحة أماني الشعولي، أنها دائمًا ما كانت داعمة للمرأة المصرية، خاصة سيدات مجتمعها في صعيد مصر، وقامت بتنفيذ العديد من الفعاليات الداعمة للمرأة المصرية في مختلف المجالات، خاصة في مجال تعليم الحرف اليدوية وذلك لمساعدة السيدات الحصول على مصدر دخل لهن ولأسرهن.