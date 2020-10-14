رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 14 أكتوبر 2020 الموافق 27 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

«الأعلى للإعلام»: حفظ شكوى الأهلى ضد «TEN»

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 07:01 م
الأهلي
الأهلي
حسن أمين
طباعة
أقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، توصية لجنة الشكاوى الخاصة بحفظ شكوى النادي الأهلي ضد برنامج "البريمو" (قناة ten) تقديم إسلام صادق وضيفه الدائم مجدي عبدالغني الذي هاجم النادي الأهلي ومسئوليه في حلقة يوم الخميس 1-10-2020.

وأضاف المجلس في بيان اليوم أن ذلك جاء بعد أن تلقى خطاب من القناة باتخاذ قرار بمنع ظهور مجدي عبدالغني على شاشتها ومبادرتها بمخاطبة النادي الأهلي لإزالة وتصويب أي محتوى يراه النادي الأهلي مخالفًا للمواثيق والأكواد الإعلامية والقوانين.

موضوعات متعلقة

إدارة الكرة بالزمالك تهدد فرجاني ساسي بالبيع

«الأعلى للإعلام»: حفظ شكوى الأهلى ضد «TEN»

تفريغ كاميرات المراقبة لضبط المتهمين فى واقعة جثة فتاة المعادى

الحزن يخيم على مدرسة «ضحية الأتوبيس»: «كان لطيف مع كل الناس وبيصلّي بأصحابه»

الصور

image description

محافظ أسيوط يتفقد حديقة الفردوس والمرسى السياحي (صور)

image description

قوافل بيطرية علاجية في قرى دمياط

image description

السفير الألماني يزور دير العذراء بدرنكة في أسيوط

image description

تشييع جثمان شهيد الواجب بمسقط رأسه بالدقهلية

image description

جامعة أسيوط توقع بروتوكول إنشاء وحدة تضامن اجتماعي

الأكثر قراءة

تابع.. موقع وزارة القوى العاملة 2020 للاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

وثائق كلينتون تفضح دور مروان يونس في نشر الفوضي

حقيقة فيديو البلطجة وترويع المواطنين بمنطقة الرحاب في بورسعيد

تفريغ كاميرات المراقبة لضبط المتهمين فى واقعة جثة فتاة المعادى

إنفوجراف

image description

«حق مريم».. تفاصيل مقتل فتاة المعادي بعد التحرش بها (إنفوجراف)

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

نجم الساعة

ياسمين على: لا أحب تشبيهى بصوت أنغام (حوار)

منوعات

بيع نسخة نادرة لمسرحيات شكسبير بـ9.9 مليون دولار

الملكة رانيا تعليقًا على جريمة الزرقاء: كيف نعيد لك ما انتزعه المجرمون

روسيا: تجارب اللقاح الثالث ضد كورونا تنتهي في ديسمبر

استمرار التقديم لمنحة العمالة غير المنتظمة 2020 لبدء صرف الدفعة الرابعة

أيام زمان

«تزوجت بدافع الأمومة».. اعترافات يسرا عن الزواج والسينما

«أحدهما أنقذت زوجة الرئيس من ورطة».. حكايات فيفي عبده وسهير زكي

نجا من الإعدام وندم على أداء فيلم «درب الهوى».. ما لا تعرفه عن حسن عابدين

«يعني إيه عولمة».. كيف سخر مفيد فوزي من محمد هنيدي؟

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
المرأة.. درة تاج المجتمع المصري الحديث!
منى رجب
التسول على ضفاف النيل
لواء. محسن الفحام
الإخوان والبرلمان
القس. رفعت فكرى
باللطف لا بالعنف
المزيد

الثقافة

خالد جلال ناعيا محمود ياسين: سيظل اسمه خالدا في قلوب المصريين

إعلان أسماء المشاركين في الدورة الثانية من مشروع «مدونات»

«كنت طفلًا قبطيًّا في المنيا».. حكايات من الموروث الشعبي

متخصصون بالأعلى للثقافة يناقشون المشترك الثقافي بين الأديان