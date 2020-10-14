«الأعلى للإعلام»: حفظ شكوى الأهلى ضد «TEN»

أقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، توصية لجنة الشكاوى الخاصة بحفظ شكوى النادي الأهلي ضد برنامج "البريمو" (قناة ten) تقديم إسلام صادق وضيفه الدائم مجدي عبدالغني الذي هاجم النادي الأهلي ومسئوليه في حلقة يوم الخميس 1-10-2020.وأضاف المجلس في بيان اليوم أن ذلك جاء بعد أن تلقى خطاب من القناة باتخاذ قرار بمنع ظهور مجدي عبدالغني على شاشتها ومبادرتها بمخاطبة النادي الأهلي لإزالة وتصويب أي محتوى يراه النادي الأهلي مخالفًا للمواثيق والأكواد الإعلامية والقوانين.