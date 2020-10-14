«مرسي وكلينتون».. نقل أسرار عسكرية وسياسية تؤكد «الخيانة العظمى»

كشفت وثائق الخارجية الأمريكية، المفرج عنها بقرار من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تخص هيلاري كلينتون حينما كانت وزيرة للخارجية ما بين يناير 2009 وفبراير 2013، عن تعاون وثيق بين إدارة أوباما ومحمد مرسي عضو مكتب إرشاد تنظيم الإخوان آنذاك، وذلك قبل توليه منصب رئيس الجمهورية، وأن السفارة الأمريكية في القاهرة لعبت دور ضابط الاتصال بين القيادي الإخواني والإدارة الأمريكية.وكشفت وثائق الخارجية رقم 04841-2015-F بسجلات الخارجية الأمريكية، أن القيادي الإخواني "مرسي" كان على اتصال مع السفارة الأمريكية منذ صيف عام 2011، وذلك قبل تأسيس حزب الحرية والعدالة –المنحل– الذراع الحزبي لتنظيم الإخوان ما بين عامي 2011 و2013، وكان مرسي على رأس الحزب قبل توليه رئاسة الجمهورية.اتصالات مرسي مع السفارة الأمريكية قبل رئاسة الحزب وبعده كانت سيلًا من المعلومات عن لقاءاته مع الساسة والنخب المصريين، وإبلاغ السفارة الأمريكية أول بأول عن تفاصيل تلك اللقاءات وطلب المشورة الأمريكية، وحينما أصبح رئيسًا للحزب جرت لقاءات بين رؤساء الأحزاب ورجال المجلس المجلس الأعلى للقوات المسلحة وقتذاك، وقام "مرسي" بإبلاغ السفارة الأمريكية وإدارة أوباما بكافة تفاصيل لقاءاته مع ضباط المجلس العسكري وباقي رؤساء الأحزاب المصرية، وعقب توليه رئاسة الجمهورية، لم تتوقف مشاورات مرسي مع الإدارة الأمريكية.لقاءات "مرسي" مع رجال السفارة الأمريكية عقب توليه الرئاسة تمثلت في إبلاغ إدارة أوباما بتفاصيل اجتماعاته مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي، حيث أبلغهم "مرسي" أن الفريق السيسي أمر المخابرات الحربية بتتبع أنشطة حزب النور عقب بدء هجمات اتباع السلفية الجهادية في سيناء، وأنه اضطر عقب معرفة هذا الإجراء بأن يصدر قرار للسيسي بتتبع أنشطة حزب النور عبر المخابرات الحربية على أمل أن يبلغه الفريق السيسي بنتائج تحقيقات المخابرات الحربية حول اتصال رجال حزب النور بالعمليات الإرهابية التي بدأت تضرب البلاد مستغلة فوضى ما سمى بالربيع العربي.ويشير التقرير إلى أن الفريق السيسي ينظر إلى حزب النور باعتباره خطر حقيقي عكس "مرسي" الذي ينظر إلى حزب النور باعتباره شريكًا في الائتلاف الرئيسي في البرلمان المصري المنتخب بعد يناير 2011.ويشير التقرير إلى أن الفريق السيسي تخوف من هجمات إرهابية بحق المصريين المسيحيين عقب بدء أزمة الفيلم المسيء للنبي محمد (ص)، وأن السيسي رفع استعداد الجيش المصري على نطاق واسع لحماية ما يراه الفريق أول السيسي "يشكل ما لا يقل عن 10 % من سكان مصر" دون الرجوع لمرسي.