185 إصابة جديدة بكورونا في الجزائر

عاودت حالات الإصابة بفيروس الكورونا في الجزائر ارتفاعها اليوم الأربعاء، بشكل ملحوظ بعد تسجيل 185 حالة إصابة جديدة و9 حالات وفاة خلال يوم واحد.وأعلن الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر جمال فورار، في مؤتمره الصحفي اليومي ارتفاع أجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد إلى 53 ألفا و584 مصابا، و1827 حالة وفاة.وقال فورار، في مؤتمره الصحفي اليومي إن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 37 ألفا و603 حالات، مضيفا أن أغلب الوفيات من بين كبار السن، مشيرا إلى وجود 35 مريضا بالعناية المركزة.يذكر أن أغلب الإصابات كانت تتركز في ولاية البليدة، التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.وكانت السلطات الجزائرية قد خففت حظر التجوال المفروض بسبب الكورونا ليصبح من 11 مساء إلى 6 صباحا في 11 ولاية من بينها الجزائر العاصمة، فيما رفعت الحجر الصحي تماما عن 37 ولاية أخرى وذلك حتى نهاية أكتوبر الجاري.