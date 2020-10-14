طلقة فى وجهه.. مقتل بقال فى مشاجرة بين عائلتين بملوى

لقي بقال بقرية الشيخ عبادة بمركز ملوى جنوب محافظة المنيا، مصرعه متأثرًا بإصابته بطلق ناري بالوجه، في مشاجرة مسلحة بين عائلتين.كان اللواء محمود خليل مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، قد تلقي إخطار من اللواء خالد عبدالسلام مدير مباحث المديرية بوقوع مشاجرة مسلحة بقرية الشيخ عبادة.وعلى الفور انتقل المقدم علاء جلال رئيس فرع البحث الجنائي جنوب المحافظة والرائد أحمد رأفت رئيس مباحث مركز ملوى لفحص البلاغ، حيث تبين وقوع مشاجرة بين عائلتي، بسبب خلافات سابقة بينهما علي الجيرة استخدموا فيها الأسلحة النارية مما أدى إلى مقتل بقال يدعي "م. ع، 54 سنة" متأثرًا بإصابته بطلق ناري بالوجه، وتحرر بالواقعة وجار القبض على طرفي النزاع وأخطرت النيابة لتولي التحقيق.