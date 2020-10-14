تسريبات هيلاري تفضح موزة: البريد ملئ بالمفاجآت

• تسريبات هيلاري كلينتون

• موزة تهدي مؤسسة كلينتون مليون دولار

• موزة والإطاحة بزوجها من حكم قطر

شهادة أمريكية: موزة الحاكم الفعلي لقطر

• علاقة موزة بـ محمد المسند

أزاحت تسريبات البريد الإلكتروني الخاص بوزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون الستار عن حجم الرشاوي التي قدمتها قطر لإدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، وفى مقدمتها كلينتون ليس فقط؛ بهدف غض الطرف عن الممارسات القطرية المشبوهة، بل والمساهمة في نشر أجندة الخراب في الشرق الأوسط.ولعبت الشيخة موزة، زوجة الأمير جاسم بن حمد ووالدة تميم الذى سرق حكم قطر من أبيه دورًا مهمًا فى السياسة القطرية أدى إلى انبطاح القطريين للأمريكان وزيادة النفوذ الغربي بقطر وسرقة ونهب أموال البلاد لصالح الإرهاب والقوى الاستعمارية الخارجية.لم تكن تسريبات هيلاري كلينتون الأولى ولن تكون الأخيرة في فضائح هذه المرأة التي وصلت إلى عنان السماء من دعم الإرهاب والتودد للأمريكان من أجل بقاء ابنها فى السّلطة ودفع المليارات من أجل ذلك، وسرقة أموال القطريين من أجل دعم الجماعة الإرهابية لتحقيق مطامع الأمريكان فى المنطقة ومن ثم تحصل موزة على دعم الأمريكان لابنها لضمان بقائه في السلطة.كشفت الوثائق التاريخية الكثير عن مساعي القطريين للتودد للغرب والأمريكيين على وجه التحديد باستخدام شتى الطرق، سواء عبر القنوات الدبلوماسية أو العلاقات الشخصية أو حتى جماعات الضغط.من بين الأمور التي كشفت عنها مراسلات هيلاري التي نشر FBI جزءًا منها قبل سنوات، هو مساعى موزة، والدة أمير قطر الحالي، زوجة الحاكم السابق، للتودد إلى وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة عن طريق شيري بلير، زوجة رئيس وزراء بريطانيا الأسبق.وكشفت إحدى الرسائل الموجهة من شيرى إلى كلينتون عن رغبة موزة فى بناء علاقات مع كلينتون، وقالت شيرى بلير فى رسالتها إلى هيلارى بتاريخ 13 مايو 2009، أى بعد أقل من 4 أشهر على تولى الأخيرة منصبها فى الخارجية الأمريكية: قد تعرفين أننى على مدار السنوات الأربع الماضية عملت مع القطريين وتحديدًا الشيخة موزة حول قضايا الإعاقة فى قطر بنيت علاقة طيبة معهم، وقد تواصلت موزة معى سرًا، وقالت إنهم حريصون على أن تكون علاقتهم بالولايات المتحدة على موطئ أكثر إيجابية وتأمل فى لقاء نسائى خاص مع كلينتون. وأنها مسرورة للمجئ إلى واشنطن لو استطاعت إتاحة بعض الوقت.وكشف موقع ويكيليكس فى 2016 عن إهداء قطر تحت قيادة الشيخة موزة صاحبة الأمر والنهي مليون دولار لمؤسسة كلينتون بمناسبة عيد ميلاد الرئيس الأمريكى الأسبق بيل كلينتون.وفي رسالة عبر البريد الالكترونى، أبلغ مسؤول كبير في مؤسسة كلينتون زملاءه بأن تبرعًا مزمعا من الحكومة القطرية بمناسبة عيد ميلاد بيل كلينتون تم خلال اجتماع عقده مع سفير قطر في واشنطن.وقال أميتاب ديساي، المسؤول في المؤسسة على بريده الالكتروني إن "السفير طلب رؤية دبليو.جيه.سي (وليام جيفرسون كلينتون) لمدة خمس دقائق في مدينة نيويورك لتقديم شيك بمبلغ مليون دولار وعدت به قطر بمناسبة عيد ميلاد دبليو.جيه.سي في 2011 ".وتم قبول هذه الهدية دون أن تبلغ هيلاري كلينتون الخارجية الأمريكية رسميًا، وفقا لما يقتضيه القانون الأمريكي، ورغم تعهدها أثناء تسلمها منصبها الوزاري آنذاك بفحص وتدقيق التبرعات التي يتلقاها الصندوق من حكومات أجنبية.تناولت عدة صحف ومواقع إخبارية علاقة موزة بنظام رجب طيب أردوغان، وهو أمر أمر واضح للجميع فمن المعروف أن الدوحة تدعم جماعة الإخوان الإرهابية ماديًا وأن النظام التركي الحالي هو نظام تابع للجماعة الإرهابية.وتعد موزة واحدة من أبرز المستثمرين فى مشروع قناة اسطنبول الجديدة الذي تدشنه في الوقت الحالي الحكومة التركية، كما أسّست شركة جديدة داخل تركيا لتتولى عمليات الشراء والاستثمار في المشروع التركي الجديد، ومن ضمن شركائها منيرة ابنة ناصر المسند، وزوجة وزير الداخلية القطري السابق عبد الله بن حمد العطية، وشنا ابنة ناصر المسند، من أبرز شركاء موزة فى هذا الاستثمار.كما قامت موزة بشراء قطعة أرض تقدر مساحتها بـ 44 فدانًا وتقع على طريق قناة إسطنبول، إضافة إلى شراء عدد من الشركات في اسطنبول.كشفت تسريبات جديدة نشرتها صحيفة «جيروزاليم بوست» أن شهادة المحكمة التي كشفت تجنيد قطر لعضوة الكونجرس الأمريكي عن الحزب الديمقراطي إلهان عمر، عن تورط عدد من الشخصيات الأمريكية البارزة في التعامل مع الدوحة وتلقي الأموال منها، كما أوضحت أن والدة الأميرة الشيخ موزة هي الحاكم الفعلي للبلاد.ونشرت الصحيفة، تسريبات من شهادة قدمها رجل الأعمال الكندي، المولود في الكويت ألان بندر، في محكمة في فلوريدا، في إطار محاكمة الشيخ خالد بن حمد آل ثاني شقيق أمير قطر المتهم بإصدار أوامر لحارسه الشخصي الأمريكي بقتل شخصين، أكد فيها تجنيد قطر لعضوة الكونجرس الأمريكي عن الحزب الديمقراطي إلهان عمر، والناشطة السياسية.وقال رجل الأعمال الكندي، آلان بندر، في شهادته أمام المحكمة الأمريكية بشأن القضية السابق ذكرها: "إنه من خلال العمل مع القطريين علم أن "القوة الحقيقية في قطر تتمثل في محمد المسند“ والذي يعرف باسم ceo (الرئيس التنفيذي).أضاف: "كنت مقتنعا بأن أمير قطر لا يدير العرض وأن محمد المسند هو المسؤول عن كل شيء، وهو أيضًا ابن عم والدة الأمير والتي تعتبر الملك الحقيقي للبلاد".