إصابة مرشح لمجلس النواب وشقيقه في حادث سير بمطروح

أصيب منذ قليل، الحسن علام أحد مرشحي مجلس النواب 2020 عن الدائرة الثانية وشقيقه في الكيلو 105 طريق سيوة، أثناء ذهابهم إلى مدينة سيوة جنوب مطروح لحضور مؤتمر شعبي تم إقامته لتأييده.واستقبلت مستشفى مطروح العام الحسن علام شفيق الذي يبلغ من العمر 30 عاما مصابا باشتباه كسر في اليد اليسرى واشتباه كسر في العمود الفقريوكدمات وسحجات متفرقة في الجسم، ومحمد علام شفيق ويبلغ من العمر 37 عاما مصابا باشتباه كسر في العمود الفقري وكدمات وسحجات متفرقة في الجسم ورأس والحالة العامة متوسطة.وقام عدد من مرشحي النواب 2020 بمطروح بزيارته والاطمئنان عليه، متمنين له ولشقيقه الشفاء العاجل.