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الأربعاء 14 أكتوبر 2020 الموافق 27 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تأجيل سداد الأقساط والفوائد المستحقة على القروض الممنوحة لمصر

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 07:04 م
مجلس الوزراء
مجلس الوزراء
محمد إبراهيم
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وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بشكل نهائي على مبادرة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، الخاصة بتأجيل سداد الأقساط والفوائد المستحقة على القروض الممنوحة لمصر، لمدة عام، اعتبارًا من 1-7-2020 وذلك حتى 30-6-2021؛ كمساهمة منه في تخفيف الآثار الاقتصادية والمالية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا.

وأعلن المجلس موافقته على طرح الإعلان الرابع عشر من مشروع الإسكان الاجتماعي، كما وافق على التعديلات الجديدة التي أقرّها صندوق الإسكان الاجتماعي، ومن المقرر طرح الإعلان الأسبوع المقبل.

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