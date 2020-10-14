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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

المشدد لممرضة تتاجر فى الهيروين بالتجمع

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 07:20 م
حبس فتاة
حبس فتاة
عادل عبد العال
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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، بمعاقبة المتهمة "هبة. ش" ممرضة بالسجن 6 سنوات في اتهامها بالاتجار في الهيروين بالتجمع الخامس وتغريمها مائة ألف جنيه.

صدر الحكم برئاسة المستشار مدبولي حلمي كساب، وعضوية المستشارين عمر محمد سلامة وتامر محمد رياض وهيثم محمود وأمانة وائل عبد المقصود وشريف محمد علي.

وكشف أمر إحالة المتهمة إلى محكمة الجنايات عن أنها بدائرة قسم التجمع الخامس محافظة القاهرة أحرزت بقصد الاتجار لجوهر الهيروين المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وتضمنت قائمة أدلة الإثبات بالقضية من شهادة معاون مباحث قسم شرطة التجمع الخامس الذي شهد إنه نفاذًا لأمر الضبط والإحضار للمتهمة تمكن من ضبطها وبحوزتها حافظة نقود بداخلها خمسة عشر لفافة لجوهر الهيروين المخدر ومبلغ مالي وبمواجهتها بما أسفر عنه الضبط أقرت بإحراز المواد المخدرة بقصد الاتجار وأن المبلغ المالي حصيلة الاتجار.

وتضمنت ملاحظات النيابة العامة بالقضية أنه ثبت من تقرير المعمل الكيماوي، أن المضبوطات عبارة عن 15 لفافة بكل منها مسحوق الهيرويين المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات والتي وزنت 39 جرامًا و77 سنتجرامًا، فأمرت النيابة بإحالة المتهمة إلى المحاكمة الجنائية وأصدرت حكمها بالسجن المشدد والغرامة.

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