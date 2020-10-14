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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

من الطلاق إلى النجومية.. داليا مصطفى بشخصية جديدة بمسلسل «في يوم وليلة»

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 08:31 م
الفنانة داليا مصطفى
الفنانة داليا مصطفى
محمد مجدي
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تواصل الفنانة داليا مصطفى، تصوير أحداث دورها بمسلسل "في يوم وليلة"، وذلك بداخل لوكيشن خاص بالعمل في مدينة الإنتاج الإعلامي.

وعلمت "الدستور"، أن داليا مصطفى تجسد شخصية فتاة تعشق التمثيل، لكنها تقع في عواقب شديدة مع زوجها الذي يرفض دخولها هذا المجال لينتهي الأمر بينهما "طلاق"، وتدخل بعدها في حياة بطل العمل أحمد رزق الذي يعيش حياة مستقرة مع زوجته أيتن عامر، إلا أن وجودها يغير مجرى حياته.

وتتغير حياة داليا مصطفى بشكل كبير بعد الطلاق، حيث تصبح فنانة مشهورة بعد ذلك، إلا أنها تقع في العديد من المشاكل بعد ذلك.

«في يوم وليلة» بطولة الفنان أحمد رزق وصلاح عبدالله وداليا مصطفى وايتن عامر وولاء الشريف ومحمد جمعة ونضال الشافعي ومحمد مهران وحسن شتا ومن تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج شيرين عادل.

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