فحص 10 ملايين مواطن ضمن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، الأربعاء، فحص 10 ملايين و10 آلاف و848 مواطنًا، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعِتلال الكلوي تحت شعار 100 مليون صحة.وكشف خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، المتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تقديم العلاج لمليون و385 ألفا و199 مواطنًا بالمجان، من ضمنهم 388 ألفا و170 حالة ارتفاع ضغط الدم، و419 ألف حالة سكر، لافتًا إلى أن المحافظات الأعلى في نسب التردد على المبادرة هي (الشرقية، جنوب سيناء، الإسماعيلية، المنوفية، أسيوط، الدقهلية، ودمياط).وأوضح مجاهد أن المبادرة تستهدف فحص جميع المواطنين من الفئة فوق سن الـ 40 عامًا، للكشف عن الأمراض المزمنة وعلاجها الذين يبلغ عددهم 28 مليون مواطن، وذلك بناءً على توجيهات الدكتورة هالة زايد، بالتوسع في الفئات المستهدفة والخدمات المقدمة بالمبادرة.أضاف أن الخدمات المقدمة بالمبادرة تشمل الكشف عن الأمراض المزمنة (سكر، ضغط الدم، قلب)، كما تقدم خدمة الكشف المبكر عن الاعتلال الكُلوي لمرضى الأمراض المزمنة، وقياس مؤشر كتلة الجسم، إضافة إلى تقديم التوعية الصحية أيضًا للمترددين على المبادرة.ولفت إلى أن المبادرة تستمر في فحص المواطنين حتى 31 ديسمبر، داعيًا المواطنين فوق سن الـ40 عامًا للتوجه إلى أماكن تقديم خدمات المبادرة لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، كما يجب على المواطنين أقل من 40 عامًا ويعانون من أمراض مزمنة التردد على المبادرة للاطمئنان على حالتهم الصحية.وتابع أنه حال التأكد من الإصابة بأمراض مزمنة يتم إحالة المريض إلى المستشفيات لإجراء الفحوصات المتقدمة وتلقي العلاج بشكل دوري بالمجان من خلال "كارت المتابعة"، لافتًا إلى أن العمل بالمبادرة مستمر طوال أيام الأسبوع من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.وقال متحدث الصحة إنه يتم تقديم خدمات المبادرة بجميع محافظات الجمهورية من خلال 5400 وحدة صحية ومركز طبي، وأكثر من 750 قافلة طبية، إضافة إلى 757 فرقة متحركة تم نشرها لتقديم خدمات المبادرة بالأماكن العامة، ومحطات القطارات، ومترو الأنفاق، وأماكن التجمعات مثل المساجد، والكنائس، والنوادي، والمولات التجارية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، مضيفًا أنه يمكن معرفة أماكن تلك الوحدات من خلال الموقع الرسمي للمبادرة (http:www.100millionseha.eg)، وتطبيق "صحة مصر"، إضافة إلى تلقي الاستفسارات من خلال الخط الساخن لمبادرة 100 مليون صحة 15335.وأشار إلى أنه تم تدريب الفرق الطبية المشاركة في المبادرة على بروتوكولات العلاج المعتمدة وأجهزة الفحص المختلفة، مؤكدًا تخصيص ممرات آمنة لدخول وخروج المرضى بالمستشفيات والوحدات الصحية لمتابعة حالتهم الصحية بطرق آمنة، ومنع الاختلاط بين المرضى المصابين بفيروس كورونا والمرضى غير المصابين بالفيروس مع اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوى، ومراعاة التباعد الاجتماعي خلال تقديم خدمات المبادرة.