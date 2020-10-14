ياسمين موافى تشارك فى «السر» بعد «كورونا بنت المجنونة»

انتهت المطربة الشابة ياسمين موافي، مؤخرا، من أحدث أغانيها "كورونا بنت المجنونة"، من توزيع محمد الزعيم.وبعد نجاح الأغنية، قام الفنان إدوارد باستضافة المطربة ياسمين موافى فى إحدى حلقات برنامجه القاهرة اليوم، وتحدثت ياسمين عن الأعمال التى تقوم بالتحضير لها.كما انتهت ياسمين موافى من تصوير أحدث كليباتها لأغنية "مفيش فلوس"، من كلماتها مع المخرج إيهاب عبداللطيف، وتوزيع محمد الجمل وحمادة العجرودى.وتنتظر ياسمين مشاركتها فى فيلم "السر" من إنتاج شركة شاهين للإنتاج والتوزيع، وتأليف على المنشاوى ومن إخراج صفاء العيدى.