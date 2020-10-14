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الأربعاء 14 أكتوبر 2020 الموافق 27 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

حمدوك ووفد مفاوضات السلام يبحثان تنفيذ اتفاق السلام

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 05:42 م
الدكتور عبد الله
الدكتور عبد الله حمدوك
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التقي رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، اليوم الأربعاء، مع وفد وساطة مفاوضات السلام من دولة جنوب السودان برئاسة المستشار توت قلواك، ومقرر لجنة الوساطة ضيو مطوك.

وأوضح وزير شئون مجلس الوزراء السوداني السفير عمر بشير مانيس في تصريح صحفي أن وفد الوساطة سلّم رئيس مجلس الوزراء نص اتفاق السلام الذي تم توقيعه في الثالث من أكتوبر الجاري بجوبا، تمهيدا لبدء تنفيذه.

بدوره، قال المستشار قلواك "إن اللقاء يهدف للتشاور مع القيادة السودانية بشأن تنفيذ اتفاق السلام، وفقًا للجداول الزمنية المتفق عليها حسب بنود الاتفاق"، موضحا أن اللقاء ناقش أيضًا كيفية استئناف الحوار بين الحكومة الانتقالية و"الحركة الشعبية – شمال" بقيادة عبد العزيز آدم الحلو.

وأشار إلى أنه سيتم عقد ورشة عمل يوم 21 أكتوبر الحالي في جوبا تضم خبراء من السودان وشركاء السلام بشأن الإعداد والتحضير لاستئناف الحوار، والتوصيات التي ستصل لها الورشة ستُنفذ على أرض الواقع.

وهنأ رئيس فريق الوساطة الشعب السوداني بإنجاز اتفاق السلام، مؤكدا أن تحقيق السلام والاستقرار في السودان هو مكسب لدولة جنوب السودان.

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