انتصار السيسي: «سعيدة بمعرض تراثنا.. وتحية للأيدي المصرية المبدعة» (صور)

عبّرت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي عن سعادتها بحضور معرض "تراثنا" للحرف اليدوية والتراثية.وقالت قرينة رئيس الجمهورية، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "سعدت اليوم بوجودي في معرض "تراثنا" للحرف اليدوية والتراثية، الذي يعبر عن ميراثنا الحضاري وأصالة الشخصية المصرية وتفردها بين جميع شخصيات بلدان العالم".وأضافت: "تحية شكر وتقدير للأيدي المصرية التي أبدعت في التصميم والإنتاج في مختلف منتجات المعرض، وما قدمته من مصنوعات رائعة لا يقل مستواها عن مثيلاتها العالمية".