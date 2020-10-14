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الأربعاء 14 أكتوبر 2020 الموافق 27 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فرنسا تتهم تركيا بتأجيج الصراع في كاراباخ

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 06:52 م
جان إيف لودريان
جان إيف لودريان
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شدد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، على أنه لدى بلاده أسبابها للحديث عن التزاماتها بتعهداتها في ظل ما يشهده كاراباخ، متهما تركيا بتأجيج الصراع في المنطقة.

وأوضح لودريان أن العجلة سببها ما يخلفه هذا النزاع من "ضحايا وبخاصة المدنيين، والواجب ينطلق لما يربطنا من أواصر ثقافية وتاريخية مع الأرمن، هذا أيضا يدفعنا للدفع نحو تطبيق الاتفاق الذي تم التوصل إليه في موسكو والذي كان بمشاركتنا وأيضا لخطورة ما يحدث من تدخلات أجنبية".

ولفت الى أنه "رغم صداقتنا مع أرمينيا هذا لا يجب أن يؤثر بأي شكل على حيادنا كوسطاء لأن هذا سيضرب مصداقيتنا ولن يخدم فرنسا وأصدقاءها".

وندد بالتدخلات التركية في النزاغ في كاراباخ، متهما أنقرة بتأجيج الصراع.

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