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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

سرعة كبيرة ومقاومة.. تعرف على أقوى مميزات «آيفون» الجديد

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 05:30 م
هاتف آيفون الجديد
هاتف آيفون الجديد
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يبحث الكثير في العالم عن مواصفات هاتف آيفون الجديد الذي تم إطلاقه مؤخرا.

وننشر لكم أبرز صفات أبرز جهاز كشفت عنه شركة آبل خلال حدث Hi Speed وهو هاتف iPhone 12 Pro Max الذي حصل على أفضل مواصفات هواتف الشركة لهذا العام.

وتميز هذا الجهاز بـ:

1 - هيكل محمي بدرع من السيراميك المقاوم للصدمات والخدوش.
2 - أبعاده (160.8 78.1 7.4) ملم، يزن 228 ج.
3 - مضاد للماء والغبار وفق معايير IP68، ما يمكن الهاتف من العمل تحت الماء لمدة نصف ساعة على عمق 6 أمتار.
4 - شاشة Super Retina XDR OLED بمقاس 6.7 بوصة.
5 - دقة عرضها (27781284) بيكسل، وأبعادها "19.5:9"، تدعم تقنية HDR10.
6 - كاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (12+12+12) ميجابيكسل.
7 - مستشعر TOF 3D LiDAR قادر على التعامل مع تقنيات الواقع المعزز.
8 - كاميرا أمامية ثنائية العدسة بدقة 12 ميجابيكسل تعمل مع خاصية التعرف على الوجوه.
9 - الاتصال بشبكات 5G والتعامل بسرعة كبيرة مع البيانات بفضل معالج Apple A14 Bionic الحديث.
10 - شريحة مودم خاصة.
11 - ذواكر تخزين داخلية 128256512 جيجابايت.

ودعمته آبل أيضا بـ:
1 - تقنيات Dolby Vision وWide color gamut وWide color gamut.
2 - شريحة NFC للدفع الإلكتروني، وأنظمة A-GPS وGLONASS وGALILEO لتحديد المواقع.
3 - شرائح للاتصال بشبكات Wi-Fi من الجيل السادس.
4 - بوصلة إلكترونية.
5 - بطارية يمكن شحن 50% من سعتها عبر شاحن سريع.
6 - الشحن اللاسلكي.

وستأتي النسخ العادية منه بمنفذ واحد لبطاقات الاتصال، بينما النسخ المخصصة للسوق الصينية فستحوي منفذين لهذه البطاقات من نوع Nano-SIM.

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