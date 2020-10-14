رئيس كاراباج يدعو السكان للانضمام إلى صفوف القتال ضد أذربيجان

حث رئيس جمهورية كاراباج المعلنة ذاتيا والمدعومة من أرمينيا، أرايك هاروتيونيان، سكان المنطقة المغتربين على العودة إليها والانضمام إلى القتال ضد قوات أذربيجان.واندلعت، في 27 سبتمبر الماضي، اشتباكات مسلحة على خط التماس بين القوات الأذربيجانية والأرمنية في إقليم ناجورني كراباخ والمناطق المتاخمة، في أخطر تصعيد بين الطرفين منذ أكثر من 20 عاما وسط اتهامات متبادلة ببدء القتال واستقطاب مسلحين أجانب.