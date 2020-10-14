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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

مجدي السميري: نيللي كريم تبدأ تصوير دورها في «الثلاثاء ١٢» قريبًا

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 11:17 م
مجدي السميري
مجدي السميري
دعاء عبد المقصود
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عبّر المخرج التونسي مجدي السميري، عن سعادته بالعمل مع المنتجة الشابة سهام الخزوز، في "الثلاثاء 12"، خصوصا أنها تنتمي لنفس جيله تقريبا، وهي توفر كل العناصر القادرة على إنجاح الفيلم، وهذا برغم صغر سنها لكنها بالطبع اكتسبت الخبرة من أعمالها السابقة، وكونها ابنة المخرج والمنتج الكبير إياد الخزوز.

في الوقت نفسه أكد مجدي، في تصريحات صحفية، أن فيلم "الثلاثاء ١٢" هو الأول له خارج بلده تونس، والفيلم الثاني في مسيرته الاحترافية بعد فيلم تونسي منذ 10 أعوام، لعب بطولته ظافر العابدين ولطفي العبدلي وعدد من الفنانين التوانسة.

وكانت أولى خطواته خارج تونس بمصر مع مسلسل اختيار إجباري من إنتاج أروما، وقدم مسلسل بأمريكا من إنتاج الشركة نفسها.

وعن ظروف التصوير قال إنها: صعبة بالطبع في ظروف كورونا وإجراء مسحات مستمرة، وعدم قدرته على الاستعانة بعدد كبير من المجاميع، لكن الحمد لله كما يقول سميري، إن هذا لم يؤثر على العمل نفسه وجودته، والنتائج حتى الآن مرضية جدا.

وأضاف أنه سعيد بالعمل الثاني له مع شركة I see media بعد مسلسل النحات، والعمل مع إياد وسهام الخزوز شىء مريح وممتع بالنسبة له، ويتمنى تكرار التجربة مرات كثيرة قادمة.

على صعيد آخر تستعد النجمة المصرية نيللي كريم، للسفر لأبوظبي، لتبدأ تصوير دورها بالفيلم.

الفيلم يلعب بطولته كل من نيللي كريم وباسم ياخور وعمر ميقاتي وستفيني عطالله وجويا جبور وبيير سمعان ونور إيهاب وكارول عبود.

وتدور أحداثه من خلال قصة مدهشة عن بلوغ سن الرشد لثلاث فتيات يبلغن من العمر 14 عامًا، يكافحن مع والديهن لتحقيق أحلامهن على الرغم من الاختلافات الاجتماعية والدينية. كل واحد من أبطالنا يواجه معضلات وتحديات لا يمكن تجنبها، أمل رياضية وسلمى عازفة بيانو ونور راقصة متمردون لتحقيق أحلامهم.

والفيلم سيتم الانتهاء من تصويره قريبا، ليكون جاهزا للمشاركة في مهرجانات عالمية وعربية كبرى قبل طرحه في دور العرض في جميع أنحاء الوطن العربي.

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