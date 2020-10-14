الرئيس السيسي يستقبل رئيس شركة «سيمنز» العالمية الألمانية

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، استقبل رئيس شركة "سيمنز" العالمية الألمانية.وأعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن تقديره لما حققته شركة "سيمنز" من إنجازات في تنفيذ المشروعات التنموية بمصر وتجربتها الناجحة في هذا الصدد، معرباً عن التطلع للاستفادة من خبرات الشركة في عدة قطاعات تنموية في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة ومشروعات الربط الكهربائي، بالإضافة إلى التدريب والتأهيل المهني للكوادر المصرية لصقلها فنيا وحرفياً وعلى نحو يرسخ قيم إتقان العمل والأداء ودقة الإنتاج.من جانبه، أعرب رئيس "سيمنز" عن تطلع الشركة لتطوير نشاطها الناجح في مصر على خلفية الإنجازات غير المسبوقة التي حققتها "سيمنز" بتعاونها المثمر مع الحكومة المصرية في ظل مناخ استثماري مواتي يلقي دعم ومتابعة شخصية دقيقة من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي.