فرج عامر: مجلس النواب المقبل يستكمل مسيرة الإنجازات

بعث النائب فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، رسالة جديدة للمواطنين، لحثهم على النزول والتوافد على أبواب اللجان الانتخابية، للإدلاء بأصواتهم الانتخابية لمجلس النواب، سواء في الخارج خلال أيام الأربعاء والخميس والجمعة 21 و22 و23 أكتوبر الحالي، أو في الداخل خلال يومي السبت والأحد 24 و25 أكتوبر، بداية من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة التاسعة مساء.وأكد "عامر"، خلال البيان الصادر له، أن الإنجاز الكبير الذي سعى مجلس النواب الحالي لتحقيقه على أرض الواقع، وإصدار أكبر عدد من القوانين لخدمة المواطنين، في ظل الظروف الحرجة التي كانت تمر بها البلاد في وقت سابق.وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مجلس النواب المقبل ٢٠٢٠ يقوم باستكمال هذه الإنجازات على أرض الواقع خلال السنوات المقبلة، خاصة أن هناك تحديا كبيرا للعبور بالبلاد إلى بر الأمان، ويأتي ذلك من خلال النواب الذين سيحصلون على أكبر عدد ممكن من التصويت لهم أثناء الانتخابات المقبلة، للحصول على المقاعد داخل المجلس.وشدد رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان، على المشاركة الإيجابية في الانتخابات البرلمانية، والالتزام بارتداء الكمامة أثناء إدلاء الناخبين بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية، تنفيذا للإجراءات التي اتخذتها الهيئة الوطنية للانتخابات حفاظا على سلامة المواطنين.