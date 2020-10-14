برنامج الأغذية العالمي ينعى الفنان محمود ياسين

نعى برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، الأربعاء، الفنان القدير محمود ياسين، الذي توفي، صباح اليوم، عن عمر يناهز 79 عامًا، باعتباره كان سفيرا لبرنامج الأغذية العالمي للنوايا الحسنة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لأكثر من عقد من الزمان.وكتبت الصفحة الخاصة بالبرنامج العالمي قائلةً:" ينعي برنامج الأغذية العالمي ببالغ الحزن والأسى الفنان القدير محمود ياسين سفير برنامج الأغذية العالمي للنوايا الحسنة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لأكثر من عقد من الزمان، رحم الله الفقيد أحد المناصرين لعمل البرنامج في جميع أنحاء العالم".وبرنامج الأغذية العالمي هو أكبر منظمة إنسانية في العالم لمكافحة الجوع، يقدم كل عام مساعدات غذائية إلى أكثر من 90 مليون شخص في أكثر من 80 بلدًا، حصل البرنامج على جائزة نوبل للسلام 2020، لدوره الكبير في تقديم المساعدات للملايين حول العالم.