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الأربعاء 14 أكتوبر 2020 الموافق 27 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزيرة الصحة تستعرض آخر مستجدات كورونا في اجتماع الحكومة

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 05:16 م
هالة زايد،
هالة زايد،
محمد إبراهيم
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قدّمت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، عرضًا حول آخر المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا، لافتة إلى معدل انتشار العدوى في مصر خلال الفترة الأخيرة، وتوزيع الإصابات على المحافظات المختلفة.

وتحدثت الوزيرة، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، عن مشاركة مصر في تجربة التضامن السريرية مع منظمة الصحة العالمية، فيما يتعلق بعلاجات «كُوفيد- 19»، التي تتضمن مقارنة خيارات علاجية مع مستوى الرعاية لتقييم فاعلية المعالجة، وذلك من خلال إشراك مرضى من بلدان متعددة، حيث شارك من مصر 170 حالة حتى شهر سبتمبر الماضي.

إلى جانب ذلك، نوّهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إلى قيام وفد من منظمة الصحة العالمية، يضم خبراء واستشاريين في مجال تصنيع اللقاحات، بإجراء زيارة ميدانية على مدار 3 أيام؛ لتقييم ومراجعة القدرة الإنتاجية لخطوط الإنتاج بالشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا"، وتقييم قدرة مصر على إنتاج اللقاح، من حيث الجودة والإمكانية وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية، ومراجعة معايير التصنيع؛ تمهيدا لاعتماد منشآت فاكسيرا لتصنيع لقاح فيروس كورونا فور ثبوت فاعليته.

كما نوهت إلى أنه يوجد حوالى 200 لقاح حول العالم في مراحل التجارب المختلفة، إلى جانب 38 لقاحا قيد التجارب على البشر، منها حوالي ٨ – 9 لقاحات دخلت المرحلة الثالثة من التجارب الإكلينيكية، التي تتم على المتطوعين الذين يتراوح عددهم ما بين 30 – 60 ألف متطوع، في نهاية العام الحالي، وبعدها يتم تحديد مدى فاعلية وأمان اللقاح للتصنيع واستخدامه للجمهور.

وأشارت الوزيرة إلى أن منظمة الصحة العالمية تقوم بإعداد آلية لتوفير اللقاحات وكل الأدوات الخاصة بفيروس كورونا المستجد وتسعى لتوفير 2 مليار جرعة من اللقاح، ليتم توزيعها بالتساوي على المستوى العالمي عن طريق covax.

وفيما يتعلق بالإجراءات التي تم اتخاذها في المرحلة الثالثة للتجارب السريرية للقاح فيروس كورونا المستجد في مصر، نوهت وزيرة الصحة إلى أنه تم تدشين موقع إلكتروني لتلقي طلبات المتطوعين، كما تم تخصيص الخط الساخن 15530 إلى جانب مشاركة عدد من الشخصيات العامة بالحصول على اللقاح لتشجيع الراغبين بالتطوع، وسيتم التوسع بموقع جديد في مركز القطامية.

واستعرضت هالة زايد بعض أوجه خطة الاستعداد والوقاية من (كوفيد-19)، التي يتم تجهيزها حاليا في إطار الاستعداد لاتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء إقامة بطولة كأس العالم لكرة اليد مصر – 2021، وفي هذا الصدد أشارت الدكتورة هالة زايد إلى أن هذه الخطة تستهدف الحد من انتقال العدوى قبل وأثناء وبعد بطولة كأس العالم لكرة اليد، إلى جانب الحد من مضاعفات المرض حال حدوثه، مع مراعاة إيجاد بيئة تتمتع بمستوى عال من الأمان الصحي أثناء البطولة.

وقالت الوزيرة: "ترتكز خطة الاستعداد للبطولة على عدة محاور رئيسة من بينها التهوية الجيدة، والتطهير الدوري، والتباعد الجسدي، وترصد المرض والإحالة، وتوافر المستلزمات الطبية، إلى جانب رفع الوعي واستخدام الواقيات الشخصية".

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