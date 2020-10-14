عاصي الحلاني يطرح أغنيته الجديدة «أيوه يا مصريين»
الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 05:45 م
محمد مجديطباعة
طرح النجم اللبناني عاصي الحلاني، أغنيته الجديدة "أيوه يا مصريين"، وذلك عبر حسابه بموقع سبوتيفاي العالمي.
الأغنية من كلمات أحمد علاء الدين، وألحان سامر أبو طالب، وتوزيع زووم، وسيتم إهداءها للقنوات والإذاعات المصرية.
كان "الحلاني"، طرح منذ عدة أسابيع، أغنيته الأولى "بعشقك"، وهي أغنيته الوحيدة باللهجة المصرية التى سيتم طرحها بالألبوم.
الأغنية من كلمات أحمد علاء الدين، وألحان سامر أبو طالب، وتوزيع زووم، وسيتم إهداءها للقنوات والإذاعات المصرية.
كان "الحلاني"، طرح منذ عدة أسابيع، أغنيته الأولى "بعشقك"، وهي أغنيته الوحيدة باللهجة المصرية التى سيتم طرحها بالألبوم.
ويستعد "الحلاني"، خلال الفترة الحالية للخضوع لجلسات تحضير لألبومه الجديد المقرر طرحه في الفترة المقبلة، الذي يتضمن أغنية مع نجله الوليد وتحمل اسم "حبيبي" وهي من كلمات نزار فرنسيس وألحان عادل العراقي.