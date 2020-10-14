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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

رئيس أركان القوات المسلحة يشهد إحدى مراحل المناورة «ردع - 2020»

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 05:43 م
الفريق محمد فريد
الفريق محمد فريد
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شهد الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، إحدى مراحل المناورة "ردع - 2020" التى تنفذها وحدات من المنطقة المركزية العسكرية، بحضور عدد من قادة القوات المسلحة، وبالتعاون مع الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة والتى تستمر لعدة أيام، وذلك فى إطار الخطة السنوية للتدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة، بالتزامن مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى السابعة والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وتضمنت مراحل المشروع تنفيذ إجراءات التحضير والتنظيم للمعركة والتحرك والفتح ثم دفع القوة الرئيسية لمهاجمة الحد الأمامى للدفاعات المعادية واستكمال الهجوم لتحقيق المهام المخططة، وذلك باستخدام مقلدات الاشتباك "المايلز"، ظهر خلال المرحلة ما وصلت إليه العناصر المشاركة من مهارات قتالية عالية مكنتها من تنفيذ المهام المخططة والطارئة بكفاءة عالية.

ونقل رئيس أركان حرب القوات المسلحة تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى للعناصر المشاركة، مقدمًا لهم التهنئة بالذكرى السابعة والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة التى ستظل شاهدة على عبقرية المقاتل المصرى وإرادته القوية التى لا تعرف المستحيل.

وناقش الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، عددا من القادة والضباط المشاركين بالمشروع فى أسلوب تنفيذهم للمهام المكلفين بها، وقام بفرض عدد من المواقف التكتيكية الطارئة للتأكد من قدرتهم على اتخاذ القرار السليم لمواجهة التغيرات الحادة والسريعة أثناء سير المعركة.
رئيس أركان القوات المسلحة يشهد إحدى مراحل المناورة «ردع - 2020»
رئيس أركان القوات المسلحة يشهد إحدى مراحل المناورة «ردع - 2020»
رئيس أركان القوات المسلحة يشهد إحدى مراحل المناورة «ردع - 2020»
رئيس أركان القوات المسلحة يشهد إحدى مراحل المناورة «ردع - 2020»

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