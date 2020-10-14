بومبيو: إيران تأمر الحوثي بمنع إيصال المساعدات الإنسانية لليمن

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الأربعاء، إن إيران تأمر ميليشيا الحوثي في اليمن، بمنع إيصال المساعدات الإنسانية لداخل اليمن.وأضاف بومبيو، في تصريحات نقلتها قناة العربية، أن كلا من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات المتحدة وبلاده وأوروبا قدموا مساعدات كبيرة للشعب اليمني، لافتا بأن واشنطن ستواصل تقديم الدعم للسعودية حتى التوصل إلى حل للأزمة اليمنية.في سياق آخر، أكد وزير الخارجية الأمريكي أن سياسة الضغط القصوى على إيران حرمتها من موارد لدعم الإرهاب، مردفا: "نريد ضمان ألا تمتلك إيران الموارد اللازمة لمواصلة دعم الحوثيين".فيما أشار إلى أن واشنطن تراقب عن كثب ما يجري بين أذربيجان وأرمينيا في إقليم كاراباخ، مؤكدا أن وقف إطلاق النار هو بداية لحل النزاع.