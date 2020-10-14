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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بوتين يوافق على رفع العقوبات عن بعض الشركات الأوكرانية

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 04:59 م
فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين
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وافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على رفع القيود المفروضة من قبل موسكو على بعض الشركات الأوكرانية، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تعد بادرة حسن نية من قبل موسكو.

كما وافق بوتين - خلال ترؤسه لاجتماع حكومي عُقد اليوم الأربعاء وفقًا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية - على مقترح رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين بشأن السماح لمؤسستين صناعيتين أوكرانيتين بتصدير منتجاتهما إلى روسيا.

وأشار إلى أن موسكو ليست الطرف الأول الذي فرض القيود، حيث أن الإجراءات التي اتخذتها روسيا جاءت كرد فعل، معربًا عن استعداد بلاده لاستئناف التعاون الاقتصادي بشكل كامل مع أوكرانيا.

وقال: "نحن على استعداد دائمًا لاستعادة التعاون الكامل مع أوكرانيا، لقد كان مستوى التعاون بين مؤسساتنا عاليًا جدا، حيث جلب المنفعة المتبادلة ووفر الوظائف وأجورًا لائقة.. نحن على استعداد لاستعادة التنسيق الكامل مع الشركاء الأوكرانيين".

وكانت العلاقات بين موسكو وكييف قد تأزمت في عام 2014، وذلك بعد الانقلاب على الحكومة الشرعية الأوكرانية ووصول موالين للغرب إلى السلطة في أوكرانيا.

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