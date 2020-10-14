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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

زوج يشعل النيران في زوجته بكفرالشيخ

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 09:39 م
الزوجة
الزوجة
عمرو الشامي
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تمكنت مباحث مركز بيلا بكفرالشيخ، من القبض على زوج لاتهامه بإشعال النيران فى زوجته، بسبب خلافات بينهما، ما أسفر عن إصابتها بحروق بنسبة 50% بمختلف أنحاء جسدها.

كان اللواء خالد العزب، مدير أمن كفرالشيخ، تلقى إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لمأمور مركز بيلا، بوصول "إ. ا. م. أ"، 34 عامًا، معلمة، ومقيمة قرية الجرايدة التابعة لدائرة المركز، لمستشفى بيلا المركزي، مصابة بحروق بنسبة 50% بمختلف أنحاء جسدها.

وانتقل على الفور الرائد أحمد قطاطو، رئيس مباحث مركز شرطة بيلا، ومعاونيه، إلى محل البلاغ، وبسؤال الزوجة المصابة اتهمت زوجها "محمد. ر. ع"، 30 سنة، ومقيم بذات العنوان، بسكب البنزين عليها وإشعال النيران في جسدها، على خلفية حدوث مشاجرة بينهما، وجرى نقلها لمستشفى كفرالشيخ العام، لتلقي العلاج اللازم، لخطورة حالتها الصحية.

وألقي القبض على الزوج، وبمواجهته أنكر ارتكابه الواقعة، وتم تحرير محضر بالحادث برقم 4708 لسنة 2020 إداري مركز بيلا، وقررت النيابة العامة حبس الزوج المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وتكليف المعمل الجنائى بإعداد تقرير عن سبب الحريق، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، وتحريات المباحث حول الواقعة.

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