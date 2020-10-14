أفغانستان: ارتفاع ضحايا انفجار هرات لـ5 قتلى و13 مصابًا

ارتفعت حصيلة ضحايا حادث انفجار وقع في وقت سابق، اليوم الأربعاء، بمحافظة هرات غربي أفغانستان إلى 5 قتلى و13 مصابًا.وقال متحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية، طارق عريان، حسبما ذكرت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية، اليوم، إن نساء وأطفالا كانوا من بين ضحايا الحادث، الذي وقع عند مرور المركبة التي كانت تنقلهم بلغم مزروع على جانب الطريق بمقاطعة في المحافظة.وأوضح متحدث باسم حاكم الإقليم، جيلاني فرهاد، أن الضحايا كانوا في طريقهم لحضور حفل زفاف حينما وقع الانفجار، مشيرا إلى أن حركة "طالبان" من زرعت اللغم.وأشار فرهاد، إلى مقتل 5 مدنيين آخرين في حادث منفصل لانفجار لغم متحكم فيه عن بعد بمقاطعة أسمر الأفغانية في وقت سابق اليوم، ومع ذلك لم يدلِ بمزيد من التفاصيل بشأن هذا الصدد.وأفاد مسئولون محليون بمقتل 3 مدنيين، وإصابة 7 آخرين بجروح، من بينهم شرطي، وذلك إثر انفجار استهدف مركبة تابعة للشرطة بمدينة مهتار لام عاصمة محافظة لجمان، ولم تعلن أي جهة، بما فيها حركة "طالبان"، حتى الآن، مسئوليتها عن ارتكاب الانفجار.ونوه متحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية بأن حركة "طالبان" شنت 575 هجومًا، من بينها 92 انفجارًا لألغام وعملية انتحارية ضد "مدنيين وقوات أمن" خلال الأسبوعين الماضيين، أسفرت عن مقتل وإصابة 251 مدنيًا.