رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 14 أكتوبر 2020 الموافق 27 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أفغانستان: ارتفاع ضحايا انفجار هرات لـ5 قتلى و13 مصابًا

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 09:34 م
انفجار هرات
انفجار هرات
أ ش أ
طباعة
ارتفعت حصيلة ضحايا حادث انفجار وقع في وقت سابق، اليوم الأربعاء، بمحافظة هرات غربي أفغانستان إلى 5 قتلى و13 مصابًا.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية، طارق عريان، حسبما ذكرت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية، اليوم، إن نساء وأطفالا كانوا من بين ضحايا الحادث، الذي وقع عند مرور المركبة التي كانت تنقلهم بلغم مزروع على جانب الطريق بمقاطعة في المحافظة.

وأوضح متحدث باسم حاكم الإقليم، جيلاني فرهاد، أن الضحايا كانوا في طريقهم لحضور حفل زفاف حينما وقع الانفجار، مشيرا إلى أن حركة "طالبان" من زرعت اللغم.

وأشار فرهاد، إلى مقتل 5 مدنيين آخرين في حادث منفصل لانفجار لغم متحكم فيه عن بعد بمقاطعة أسمر الأفغانية في وقت سابق اليوم، ومع ذلك لم يدلِ بمزيد من التفاصيل بشأن هذا الصدد.

وأفاد مسئولون محليون بمقتل 3 مدنيين، وإصابة 7 آخرين بجروح، من بينهم شرطي، وذلك إثر انفجار استهدف مركبة تابعة للشرطة بمدينة مهتار لام عاصمة محافظة لجمان، ولم تعلن أي جهة، بما فيها حركة "طالبان"، حتى الآن، مسئوليتها عن ارتكاب الانفجار.

ونوه متحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية بأن حركة "طالبان" شنت 575 هجومًا، من بينها 92 انفجارًا لألغام وعملية انتحارية ضد "مدنيين وقوات أمن" خلال الأسبوعين الماضيين، أسفرت عن مقتل وإصابة 251 مدنيًا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

انفراد.. أسماء المعينين فى مجلس الشيوخ

«والدها غطاها وبكى».. تفاصيل واقعة «فتاة المعادي» على لسان شهود عيان

الحزن يخيم على مدرسة «ضحية الأتوبيس»: «كان لطيف مع كل الناس وبيصلّي بأصحابه»

تابع.. موقع وزارة القوى العاملة 2020 للاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

الصور

image description

محافظ أسيوط يتفقد حديقة الفردوس والمرسى السياحي (صور)

image description

قوافل بيطرية علاجية في قرى دمياط

image description

السفير الألماني يزور دير العذراء بدرنكة في أسيوط

image description

تشييع جثمان شهيد الواجب بمسقط رأسه بالدقهلية

image description

جامعة أسيوط توقع بروتوكول إنشاء وحدة تضامن اجتماعي

الأكثر قراءة

تابع.. موقع وزارة القوى العاملة 2020 للاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

الرئيس السيسي يؤكد رفض أي عمل أو إجراء يمس بحقوق مصر في مياه النيل

«والدها غطاها وبكى».. تفاصيل واقعة «فتاة المعادي» على لسان شهود عيان

تفريغ كاميرات المراقبة لضبط المتهمين فى واقعة جثة فتاة المعادى

إنفوجراف

image description

«حق مريم».. تفاصيل مقتل فتاة المعادي بعد التحرش بها (إنفوجراف)

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

نجم الساعة

ياسمين على: لا أحب تشبيهى بصوت أنغام (حوار)

منوعات

علماء يطورون جهازًا يتتبع النوم ويتلاعب بأحلام الناس

المحيط الأطلسي يسجل أعلى درجات للحرارة منذ 3 آلاف عام

أمريكا تستبعد إعطاء الأطفال لقاح كورونا في المراحل الأولى

بيع نسخة نادرة لمسرحيات شكسبير بـ9.9 مليون دولار

أيام زمان

«تزوجت بدافع الأمومة».. اعترافات يسرا عن الزواج والسينما

«أحدهما أنقذت زوجة الرئيس من ورطة».. حكايات فيفي عبده وسهير زكي

نجا من الإعدام وندم على أداء فيلم «درب الهوى».. ما لا تعرفه عن حسن عابدين

«يعني إيه عولمة».. كيف سخر مفيد فوزي من محمد هنيدي؟

مقالات الرأي
جلال حمام
الإخوان أضاعوا مصر.. بصبيانيتهم
أحمد بهاء الدين شعبان
كلينتون والإخوان.. كشف المستور «1»
مؤمن المحمدي
دورى المجموعتين
خالد عكاشة
خريطة الخلافات والانشقاقات التركية الداخلية
المزيد

الثقافة

خالد جلال ناعيا محمود ياسين: سيظل اسمه خالدا في قلوب المصريين

وزيرة الثقافة تشهد احتفالية أكاديمية الفنون بمعهد السينما (صور)

خالد جلال يتفقد اللمسات الأخيرة لاحتفال نصر أكتوبر بساحة الهناجر

غدًا.. «القومى للترجمة» يكرم الفائز بجائزة رفاعة الطهطاوي