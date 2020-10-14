وزير السياحة والآثار يبحث إجراءات نقل موكب المومياوات الملكية

عقد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، اجتماعًا مع ممثلي وزارات الدفاع، والداخلية، والجهات الأمنية، والمجلس الأعلي للآثار، ومسئولي الشركة المنفذة لعملية نقل المومياوات الملكية في موكب مهيب من مكان عرضها الحالي بالمتحف المصري بالتحرير إلى مكان عرضها الدائم بالمتحف القومي للحضارة المصرية بمنطقة الفسطاط، وذلك لمتابعة الإجراءات اللازمة لعملية النقل.وحضر الاجتماع العميد مهندس هشام سمير، مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الهندسية والمشرف على القاهرة التاريخية.وخلال الاجتماع تمت مناقشة الإجراءات الخاصة برفع كفاءة الطرق والكباري التي سيمر بها خط سير موكب المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية، بالإضافة إلى مناقشة شكل وحجم العربات التي ستقوم بالنقل، والتصميمات الفنية والتقنية التي يجب توفيرها خلال عملية النقل، وذلك لإخراج هذا الحدث العالمي بشكل يليق بعظمة الأجداد وعراقة الحضارة المصرية المتفردة في موكب مهيب.يذكر أن عدد المومياوات التى سيتم نقلها يبلغ 22 مومياء ملكية، منها 18 مومياء لملوك، و4 مومياوات لملكات من بينهم مومياوات الملك رمسيس الثاني، والملك سقنن رع، والملك تحتمس الثالث، والملك سيتى الأول، والملكة حتشبسوت، والملكة ميريت آمون زوجة، الملك أمنحتب الأول، والملكة أحمس-نفرتاري زوجة الملك أحمس.