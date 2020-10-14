المحرصاوى يشارك فى الحفل السنوى لختام الأنشطة بكلية الصيدلة

شارك الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر الشريف، في الحفل السنوي الذى نظمته كلية الصيدلة للبنات، في ختام الأنشطة وذكرى انتصارات أكتوبر، بحضور الدكتور طارق سليمان، نائب رئيس الجامعة، ونخبة من قيادات وأساتذة الأزهر.وخلال الحفل هنأ المحرصاوى الحاضرين بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، كما هنأهم بقرب حلول ذكرى المولد النبوى الشريف.وأشاد رئيس جامعة الأزهر بجهود أساتذة الجامعة في مواجهتهم لانتشار فيروس كورونا، حيث استمرت الأنشطة العلمية وانعقدت كثير من المؤتمرات مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية كافة.ووجه المحرصاوى الشكر إلى قيادات وأساتذة كلية الصيدلة والتى تميزت بعقد حملات للتوعية ومؤتمرات علمية، وقد نجحت في ذلك من خلال تواصلها مع مؤسسات علمية داخلية وخارجية.كما وجهت الدكتورة أماني الشريف، عميد كلية الصيدلة، الشكر والتقدير لأعضاء هيئة التدريس والموظفين بالكلية لما بذلوه من جهود كبيرة في تفعيل الأنشطة، وهو ما انعكس أثره إيجابيًّا على الكلية، بعقد ورش عمل ومؤتمرات (أون لاين) مثل: المؤتمر الصيدلي الأول للعلوم الصيدلية والطبية، الذي أقيم بالتعاون مع بنك المعرفة، والاتحاد الفإريقي، وشاركت فيه دول متنوعة، وعدد من الباحثين في مختلف الجامعات الدولية، مؤكدة أن إقامة الحفل السنوي يتزامن مع ذكريات عظيمة نستلهم منها؛ العمل والجد وهي ذكرى انتصارات أكتوبر، وذكرى المولد النبوي التي تحل علينا نهاية هذا الشهر.فيما وجه الدكتور طارق سلمان، نائب رئيس الجامعة، الشكر لإدارة كلية الصيدلة لإطلاق اسمه على جائزة في البحث العلمي، والتي فازت بها الدكتورة منى كمال، من كلية صيدلة القاهرة، والدكتورة لمياء خلف، من كلية صيدلة أسيوط.