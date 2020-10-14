طائرة خاصة لـ أردوغان.. هدايا «موزة» للتأثير على صناع القرار فى العالم

بيل كلينتون

رجب طيب أردوغان

نيكولا ساركوزي

ارتبط اسم الشيخة موزة، والدة تميم بن حمد، أمير قطر، بالعديد من قضايا الفساد والرشوة، لتنفيذ أجندتها التخريبية في العديد من دول الشرق الأوسط، من خلال دعمها للعديد من الجماعات المتطرفة، أبرزها جماعة الإخوان.وكانت تسريبات البريد الإلكتروني الخاص بوزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون، قد كشفت عن الرشاوي التي قدمتها موزة لإدارة الرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما، وفى مقدمتها كلينتون، للمساهمة في نشر أجندة الخراب في الشرق الأوسط.وترصد "الدستور" أبرز الهدايا التي قدمتها موزة للتأثير على صناع القرار:-كشف موقع التسريبات ويكيليكس في عام 2016، عن إهداء الشيخة موزة مليون دولار لمؤسسة كلينتون بمناسبة عيد ميلاد الرئيس الأمريكى الأسبق بيل كلينتون.يواجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تهمًا متعددة حول حصوله على العديد من الهدايا والرشاوي من قبل العائلة المالكة في قطر، منها حصول أردوغان على طائرة خاصة من قبل الشيخة موزة، كما منحه أمير قطر تميم بن حمد القصر الطائر، وفقًا لما كشفت عنه نائبة حزب الشعب الجمهوري المعارض بتركيا، غمزة طاشجيار.كشف تقرير لصحيفة "فرانس برس" عن أن كارلا بروني، زوجة الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، لديها علاقة متينة مع الشيخة موزة، كما أنهما يديران مع بعضهما العديد من صفقات إنشاء المعاهد التعليمية بينهما.