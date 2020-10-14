أحمد يونس ناعيًا ابن شقيقته: «وحشتنا يا ملاكنا»

ودّع الإعلامي أحمد يونس، ابن شقيقته «مصطفى» الذي رحل متأثرًا بإصابته في حادث أتوبيس مدرسة في التجمع الخامس.وشارك يونس، صورة للطفل الراحل بجناحين في تشبيه له بالملائكة، وذلك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مصحوبة بتعليق: «رسالة إليك يا مصطفى من أسرتك، أود أن أشارككم بها لأنكم سندي منذ الحادث الأليم، وحشتنا يا ملاكنا وتركتنا في ألم كبير لن يمحوه الدهر".وأضاف: «عزاؤنا أننا نثق أنك بفضل الله وبرحمته في مكانة تستحقها يا صغيري.. نرضى ولا نقول إلاّ إنا لله وإنّا إليه راجعون، لكن الحزن باقٍ إلى أن نلقاك يا مصطفى.. أسرتك الحزينة».وتابع يونس، بالدعاء للفقيد: "اللّهم انزل على كل أم فقدت ابنها البرد والسكينة، رجاء ادعو لابن أختي مصطفى الشوني بالرحمة والمغفرة، لا نزكيه على الله.. كان حافظ كتاب الله ما عدا سورتين كان هيبدأ حفظهم خلال أيام.. ما زال طفل لم يبلغ، وفي الأسرة كان أفضل ما فينا وبشهادة كل من تعاملوا معه من معلميه ومدربيه، وزملائه أحبوه وأحبوا ضحكته وبشاشة وجهه وطيبة قلبه، وبشهادة أمه وأبيه كان ابنا بارًا عاقلًا ناضجًا برغم صغر سنه".ونعت مدرسة سيفن بيلرز الطالب مصطفى محمد حلمي جريد، ابن شقيقة الإعلامي أحمد يونس، الذي توفي نتيجة حادث تصادم أتوبيس المدرسة، مساء أمس الأول.وأصدرت المدرسة بيانًا جاء فيه: «ببالغ الحزن والأسى وقلوب مؤمنة بقضاء الله، تنعى المدرسة الطالب مصطفى محمد حلمي جريد بأحر التعازي والمواساة، سائلين الله عز وجل أن يتغمده برحمته».