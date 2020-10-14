748 إصابة جديدة بكورونا في كرواتيا

أعلنت فرقة الاستجابة الوطنية لفيروس كورونا أن كرواتيا سجلت 748 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية في حصيلة يومية قياسية.وذكرت وكالة الأنباء الكرواتية الرسمية "هينا" أن العاصمة زغرب سجلت أيضًا حصيلة قياسية بلغت 211 حالة إصابة جديدة خلال يوم واحد، كما تم تسجيل 4 حالات وفاة جديدة مرتبطة بالفيروس على مستوى البلاد، وبلغ الرقم القياسي السابق الذي سجلته البلاد 542 حالة جديدة قبل أسبوع.ومنذ بداية تفشي جائحة كورونا في كرواتيا، البالغ تعداد سكانها حوالي 4 ملايين شخص، تم تسجيل 21 ألفا و741 حالة إصابة مؤكدة، فضلا عن 334 حالة وفاة مرتبطة بالمرض، وفقا للأرقام الرسمية، ويوجد حاليًا 3 آلاف و210 حالات نشطة، بزيادة قدرها 1000 حالة عما كانت عليه قبل أسبوع.واعتبارًا من الأسبوع الجاري، شددت كرواتيا إجراءاتها في مكافحة انتشار كورونا، حيث أصبح ارتداء أقنعة الوجه أمرا إلزاميا في الأماكن العامة المغلقة، ويجب إغلاق الحانات والمطاعم في منتصف الليل مع فرض قيود على عدد العملاء المسموح باستقبالهم، كما يجب على منظمي التجمعات العامة التي تضم أكثر من 50 شخصًا الحصول على الموافقة قبل خمسة أيام على الأقل.