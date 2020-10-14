رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 14 أكتوبر 2020 الموافق 27 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الصور الأولى لموقع حريق 11 عاملا بمصنع في الإسماعيلية

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 04:07 م
حريق
حريق
الإسماعيلية - مصطفى دياب
طباعة
حصلت "الدستور" على أول صور لمكان تسريب زيت من غلاية في أحد مصانع منتجات اللحوم بالإسماعيلية، والذي تسبب في إصابة 11 عاملًا بحروق مختلفة، ونقلوا على مستشفى جامعة قناة السويس.

وأكدت المصادر الطبية أن 3 حالات دخلوا غرفة عمليات الطوارئ، وتم حجز 4 بالعناية المركزة، وحالتين بوحدة الحروق، وحالتين بقسم الطوارئ أحدهما بها كسر بعظمة الفخذ وأخرى بها اختناق.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء ياسر نشأت مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا يفيد بإصابة عدد من العمال إثر تسرب زيت من غلاية المصنع نتيجة عطل فني، مما تسبب في حرق عدد منهم.

وانتقلت 3 سيارات الحماية المدنية برئاسة العميد خالد كمال مدير إدارة الحماية المدنية، و8 سيارات إسعاف، وتبين أن المصابين هم: حمدي محمد عراقي، مقيم في شارع شل الشهداء حي ثان، 46 سنة، حروق كاملة بالحسم، إسماعيل محمد منصور سلامة 38 سنة ومقيم في المنايف التابعة لمدينة أبوصوير ومصاب بحروق كاملة بالجسم، ياسين محمد حسن ياسين 63 سنة ومقيم في شارع شبين بالإسماعيلية ومصاب بحروق كاملة في الجسم.

إبراهيم فؤاد إبراهيم حمزة 46 سنة مقيم في العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية ومصاب بحروق كاملة بالجسم وحالته العامة سيئة، وأحمد محمد سالم على 30 سنة ومقيم بعزبة العرب بمدينة القصاصين، ومصاب بحروق كاملة بالجسم، ورفعت شعبان عثمان 46 سنة، ومقيم بشارع شل في منطقة الشهداء ومصاب بحروق كاملة بالجسم، سامي السيد أحمد سليمان 35 سنة ومقيم في نفيشة ومصاب بحرق في الوجه واليدين.

محمد حسين عبدالظاهر حسين 33 سنة، ومقيم في المنايف ومصاب بحروق في الوجه واليدين، وحسن محمد أحمد حسن 34 سنة، ومقيم في شارع البحري، ومصاب أيضًا بحرقين في الوجه واليدين، حمدي عاشور عبد الجليل 45 سنة، ومقيم في منطقة أبو عطوة، ومصاب باختناق، وأحمد فتحي محمد أحمد 27 سنة، مقيم في أبوصوير ومصاب بكسر في الساعد الأيسر.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير المجالس النيابية يكشف لـ«الدستور» تفاصيل أولى جلسات «الشيوخ»

أحدث الأعراض.. كورونا يؤدى إلى فقدان السمع

وزير القوى العاملة يكشف موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة الرابعة

تابع.. موقع وزارة القوى العاملة 2020 للاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

الصور

image description

قوافل بيطرية علاجية في قرى دمياط

image description

السفير الألماني يزور دير العذراء بدرنكة في أسيوط

image description

تشييع جثمان شهيد الواجب بمسقط رأسه بالدقهلية

image description

جامعة أسيوط توقع بروتوكول إنشاء وحدة تضامن اجتماعي

image description

محافظ أسيوط يترأس اجتماعا لبحث تطوير العشوائيات

الأكثر قراءة

تابع.. موقع وزارة القوى العاملة 2020 للاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

تفريغ كاميرات المراقبة لضبط المتهمين فى واقعة جثة فتاة المعادى

انفراد.. أسماء المعينين فى مجلس الشيوخ

خفايا علاقات المعزول بإدارة أوباما.. تكشفها رسائل «كلينتون»

إنفوجراف

image description

«حق مريم».. تفاصيل مقتل فتاة المعادي بعد التحرش بها (إنفوجراف)

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

نجم الساعة

ياسمين على: لا أحب تشبيهى بصوت أنغام (حوار)

منوعات

روسيا: تجارب اللقاح الثالث ضد كورونا تنتهي في ديسمبر

استمرار التقديم لمنحة العمالة غير المنتظمة 2020 لبدء صرف الدفعة الرابعة

ماهو مرض محمود ياسين

مواعيد البرامج التعليمية 2020 لطلاب العام الدراسي الجديد

أيام زمان

«تزوجت بدافع الأمومة».. اعترافات يسرا عن الزواج والسينما

«أحدهما أنقذت زوجة الرئيس من ورطة».. حكايات فيفي عبده وسهير زكي

نجا من الإعدام وندم على أداء فيلم «درب الهوى».. ما لا تعرفه عن حسن عابدين

«يعني إيه عولمة».. كيف سخر مفيد فوزي من محمد هنيدي؟

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
المرأة.. درة تاج المجتمع المصري الحديث!
منى رجب
التسول على ضفاف النيل
لواء. محسن الفحام
الإخوان والبرلمان
القس. رفعت فكرى
باللطف لا بالعنف
المزيد

الثقافة

إعلان أسماء المشاركين في الدورة الثانية من مشروع «مدونات»

«كنت طفلًا قبطيًّا في المنيا».. حكايات من الموروث الشعبي

متخصصون بالأعلى للثقافة يناقشون المشترك الثقافي بين الأديان

«الدمج الثقافى» يجمع أطفال البحر الأحمر وحلايب بمتحف محمود مختار