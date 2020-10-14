الصور الأولى لموقع حريق 11 عاملا بمصنع في الإسماعيلية

حصلت "الدستور" على أول صور لمكان تسريب زيت من غلاية في أحد مصانع منتجات اللحوم بالإسماعيلية، والذي تسبب في إصابة 11 عاملًا بحروق مختلفة، ونقلوا على مستشفى جامعة قناة السويس.وأكدت المصادر الطبية أن 3 حالات دخلوا غرفة عمليات الطوارئ، وتم حجز 4 بالعناية المركزة، وحالتين بوحدة الحروق، وحالتين بقسم الطوارئ أحدهما بها كسر بعظمة الفخذ وأخرى بها اختناق.وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء ياسر نشأت مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا يفيد بإصابة عدد من العمال إثر تسرب زيت من غلاية المصنع نتيجة عطل فني، مما تسبب في حرق عدد منهم.وانتقلت 3 سيارات الحماية المدنية برئاسة العميد خالد كمال مدير إدارة الحماية المدنية، و8 سيارات إسعاف، وتبين أن المصابين هم: حمدي محمد عراقي، مقيم في شارع شل الشهداء حي ثان، 46 سنة، حروق كاملة بالحسم، إسماعيل محمد منصور سلامة 38 سنة ومقيم في المنايف التابعة لمدينة أبوصوير ومصاب بحروق كاملة بالجسم، ياسين محمد حسن ياسين 63 سنة ومقيم في شارع شبين بالإسماعيلية ومصاب بحروق كاملة في الجسم.إبراهيم فؤاد إبراهيم حمزة 46 سنة مقيم في العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية ومصاب بحروق كاملة بالجسم وحالته العامة سيئة، وأحمد محمد سالم على 30 سنة ومقيم بعزبة العرب بمدينة القصاصين، ومصاب بحروق كاملة بالجسم، ورفعت شعبان عثمان 46 سنة، ومقيم بشارع شل في منطقة الشهداء ومصاب بحروق كاملة بالجسم، سامي السيد أحمد سليمان 35 سنة ومقيم في نفيشة ومصاب بحرق في الوجه واليدين.محمد حسين عبدالظاهر حسين 33 سنة، ومقيم في المنايف ومصاب بحروق في الوجه واليدين، وحسن محمد أحمد حسن 34 سنة، ومقيم في شارع البحري، ومصاب أيضًا بحرقين في الوجه واليدين، حمدي عاشور عبد الجليل 45 سنة، ومقيم في منطقة أبو عطوة، ومصاب باختناق، وأحمد فتحي محمد أحمد 27 سنة، مقيم في أبوصوير ومصاب بكسر في الساعد الأيسر.