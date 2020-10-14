التشيك تصدر تحذيرا من الفيضان بشرق ووسط البلاد

أصدرت السلطات في التشيك اليوم الأربعاء، تحذيرا من الفيضانات بمناطق بشرق ووسط البلاد جراء الهطول الغزير للأمطار.وذكر راديو "براغ" أن التحذير شمل منطقتي "مورافيا" و"بوهيميا" بعدما تسببت الأمطار المستمرة منذ أمس في فيضان عدد من الأنهار وإحداث خسائر في بعض السدود.وتابع الراديو أن السلطات دفعت بأعداد من رجال الإطفاء لسحب المياه الزائدة ورفع الحطام الناجم.