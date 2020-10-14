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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مدير الخارجية الألبانية للقضايا السياسية تستقبل سفيرنا الجديد

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 03:49 م
ميموزا حليمي
ميموزا حليمي
الدستور
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استقبلت "ميموزا حليمي" مدير عام الخارجية الألبانية للقضايا السياسية والاستراتيجية، السفير محمد حيدر سفير جمهورية مصر العربية لدى ألبانيا، في إطار زيارة مجاملة، للتشاور حول سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلديّن.

أشار السفير حيدر إلى اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية مع ألبانيا، والتطلع للعمل على تطوير التعاون بين الدولتيّن في كافة المجالات والبناء على الزيارة الناجحة للرئيس الألباني إلى مصر العام الماضي، وذلك من خلال تبادل الزيارات رفيعة المستوى وتوقيع عدد من الاتفاقيات في المجالات ذات الاهتمام المُشترك، فضلًا عن نسج شبكة من العلاقات الاقتصادية والمصالح التجارية التي تصب في مصلحة الشعبين، وتنقل العلاقات بين البلديّن لمستوى يتناسب وعلاقاتهما التاريخية.

من جانبها، أكدت "حليمي" تطلع ألبانيا لتحقيق طفرة ملموسة في العلاقات مع مصر، وتعزيز التشاور والتنسيق بين البلديّن، والاستفادة من الخبرة المصرية الطويلة في المحافل الإقليمية والدولية، وذلك في إطار استعداد ألبانيا لشغل مقعد غير دائم في مجلس الأمن للفترة 2022-2023.

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