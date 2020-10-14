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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الكشف على 77 ألف مواطن بمبادرة 100 مليون صحة بالوادي الجديد

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 03:48 م
الدكتور أحمد محروس
الدكتور أحمد محروس
محمد مهدي
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أعلن الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادي الجديد، الكشف على 77553 مواطنًا منذ انطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية لحملة 100 مليون صحة لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة، والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، وحتى الآن بنسبة 108.6% من إجمالي المستهدف بالمبادرة وهو 71400 مواطنًا حيث نجحت المديرية في تحقيق المستهدف كاملا وتجاوزه بنسبة 8 %.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أنه سيجري صرف الأدوية للمنتفعين من قرارات العلاج على نفقة الدولة أو الخاضعين للتأمين الصحي بكميات تكفي لثلاثة أشهر، ويجري العمل بالمبادرة من خلال 26 نقطة ثابتة ومتحركة، من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مسًاء طوال أيام الأسبوع لمدة 3 أشهر.

وأوضح "محروس"، أنه جرى إطلاق حملات تجوب المدن والقرى لتوعية المواطنين بأهمية الكشف الطبي للعلاج من الأمراض وتكليف الرائدات الريفيات بالوحدات الصحية بتكثيف برامج التوعية والتثقيف الصحي للمواطنين بالمبادرة، وتوصيل العلاج للمرضي غير القادرين لمنازلهم، وأشار إلى تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية في جميع مواقع تنفيذ المبادرة الرئاسية بتكثيف التطهير والتعقيم في أماكن المبادرة، وإلزام المشاركين فيها بارتداء الكمامات لحمايتهم من كورونا وللحد من انتشار الفيروس.

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