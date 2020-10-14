الصحة العالمية تحذر من خطر جديد لكورونا ضحاياه قد تتجاوز مئات الآلاف

حذرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، من أن وباء «كوفيد-19» يهدد بالقضاء على التقدم الذي تحقق في السنوات الأخيرة في مكافحة مرض السل المعدي وأحد الأسباب الرئيسية للوفيات.وكشف التقرير السنوي للمنظمة عن أن الدول الأكثر تضررًا بالسل مشغولة في مكافحة فيروس كورونا المستجد، وتخلت عن تشخيص الإصابات به.وقالت إن المرض الرئوي وعلى الرغم من وجود علاج له يمكن أن يسجل هذه السنة أعدادًا من الوفيات تزيد بما بين مائتي ألف و400 ألف وفاة عن الحصيلة التي سجلها السل في 2019 وبلغت 1٫4 مليون وفاة.