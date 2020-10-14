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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الهجرة»: الرحلات الاستثنائية للكويت مخصصة للمصريين العالقين بالإمارات

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 03:54 م
نبيلة مكرم
نبيلة مكرم
وفاء علي
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أوضحت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أنه بالتنسيق مع الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، في ضوء ما وصل لوزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج من استفسارات حول إمكانية سفر عدد من المصريين بالإمارات إلى الكويت عبر الرحلات التي خصصتها وزارة الهجرة بالتعاون والتنسيق مع وزارة السياحة والآثار لـ300 مصري الذين تعرضوا لعملية نصب من شركات زعمت إعادتهم إلى دولة الكويت بعد قضاء فترة حجر صحي بدولة الإمارات وإجراء تحليل فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

وفي السياق ذاته، أكدت السفيرة نبيلة مكرم، أن الرحلات التي تم الاتفاق عليها بالتعاون والتنسيق مع الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، ستكون 4 مواعيد للرحلات موزعة على أيام: ( 15، 19، 21، 22) أكتوبر الجاري لنقل المصريين العالقين بدولة الإمارات وعودتهم لدولة الكويت في تلك الفترة المحددة، وتم تخصيصها فقط للمجوعات التي تعاقدت مع شركة سياحة وسددت كل تكاليف السفر من القاهرة للإمارات ومن الإمارات للكويت والإقامة بالإمارات.

وأضافت وزيرة الهجرة، أنه تم التسيق أيضً مع وزارة السياحة والآثار وإبلاغ تلك الشركات التي تلقت كامل التكلفة عن إقامة المصريين العالقين بالإمارات، ضرورة الالتزام بعدم خروج أي مواطن مصري من فندق الإقامة لحين عودتهم إلى الكويت في المواعيد المحددة.

وتهيب الوزارة مرة أخرى بالمواطنين الراغبين في العودة لعملهم بدولة الكويت عدم السفر إلا بعد التأكد من استكمال كل الإجراءات المقننة لذلك، ومن بينها تذكرة الرحلة بين الثلاث دول وحجز فندق الإقامة المؤقتة بالإمارات وتأشيرة سارية.

وكانت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة قد أجرت تنسيقًا موسعًا مع الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، منذ العلم بالواقعة وتحدد على أثر دراسة الموقف تحديد 4 مواعيد رحلات أيام: ( 15، 19، 21، 22) أكتوبر الجاري؛ لنقل المصريين العالقين بدولة الإمارات وعودتهم لدولة الكويت في تلك الفترة المحددة.

تعود المشكلة إلى تلقي الوزارة شكوى من شخصين بقيام عدد من الشركات بإيهام مواطنين بتوفير عروض للراغبين للعودة إلى دولة الكويت عن طريق قضاء فترة 14 يومًا حجرصا صحيًا بالإمارات تشمل حجوزات الطيران والفندق والتحليل الخاص بفيروس كورونا المستجد، ولكن قامت في يوم السفر بإرسال تذاكر سفر من مصر للإمارات وتذاكر طيران من الإمارات للكويت، وبعد وصول المصريين للفنادق بالإمارات وإقامتهم بها وانقضاء الفترات المحددة، فوجئوا بأن تذاكر العودة للكويت صادرة من شركات مختلفة ليست لها أي بيانات مسجلة على خطوط الطيران.

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